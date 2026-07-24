Τέλος από σήμερα ο Δακτύλιος για το καλοκαίρι, πότε επιστρέφει

Snapshot Από αύριο, 25 Ιουλίου, η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας θα γίνεται χωρίς περιορισμούς λόγω θερινής αναστολής του μέτρου.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί ισχύουν σήμερα από τις 07:00 έως τις 15:00 με το σύστημα μονών-ζυγών.

Ο Μικρός Δακτύλιος στα όρια συγκεκριμένων οδών και λεωφόρων παύει να ισχύει από σήμερα.

Η επανέναρξη του Δακτυλίου προβλέπεται για το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, ολοκληρώνεται η εφαρμογή του μέτρου του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Από αύριο, Σάββατο 25 Ιουλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται χωρίς περιορισμούς, καθώς το μέτρο αναστέλλεται για τη θερινή περίοδο.

Για σήμερα, οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα ισχύουν από τις 07:00 έως τις 15:00, σύμφωνα με το σύστημα μονών-ζυγών. Μετά τις 15:00, η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Με τη λήξη της σημερινής ημέρας ολοκληρώνεται και η ισχύς του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας στον Μικρό Δακτύλιο, ο οποίος περικλείεται από τις οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λ. Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Λ. Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και επιστρέφει στη Λ. Αλεξάνδρας.

Η επανέναρξη του Δακτυλίου τοποθετείται χρονικά για το φθινόπωρο. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία επαναφοράς του μέτρου θα ανακοινωθεί με νέα απόφαση των αρμόδιων Aρχών.