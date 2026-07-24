Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Παρουσιαστές σε σταθερή τροχιά και αλλαγές που θα συζητηθούν

Τι φέρνει η νέα τηλεοπτική σεζόν στα κεντρικά δελτία των καναλιών

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Παρουσιαστές σε σταθερή τροχιά και αλλαγές που θα συζητηθούν
LIFESTYLE
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  • Οι παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροί, με ελάχιστες αλλαγές για τη σεζόν 2026-2027.
  • Ο Αντώνης Σρόιτερ συνεχίζει να παρουσιάζει το δελτίο του ALPHA για 17η χρονιά, διατηρώντας υψηλές τηλεθεάσεις.
  • Στην ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο μετά την αποχώρηση του Απόστολου Μαγγηριάδη προς τον ΣΚΑΪ.
  • Η Σία Κοσιώνη μετακινείται από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 για τον σχολιασμό, ενώ ο Νίκος Χατζηνικολάου παραμένει κεντρικός παρουσιαστής στον ΣΚΑΪ.
  • Στο MEGA, η Ράνια Τζίμα και η Κατερίνα Παναγοπούλου συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων, με στόχο την πρωτιά στην τηλεθέαση.
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Αποτελούν τη ναυαρχίδα της ενημέρωσης για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τις διοικήσεις. Σε μια εποχή όπου οι τηλεοπτικές τάσεις αλλάζουν διαρκώς, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων παραμένουν η πιο σταθερή αξία του προγράμματος. Είτε προβάλλονται στις 19.00, είτε στις 20.00, με μοναδική εξαίρεση την ΕΡΤ που επιλέγει τις 18.00 για ώρα προβολής, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι παρουσιαστές μετατρέπονται στους απόλυτους πρωταγωνιστές.

Τη νέα χρονιά, τα περισσότερα πρόσωπα θα παραμείνουν στις θέσεις τους αποδεικνύοντας ότι αποτελούν για τα στελέχη γερά χαρτιά. Συγκεκριμένα, στον ALPHA, ο Αντώνης Σρόιτερ διατηρεί τον τίτλο του άνκορμαν για 17 χρόνια έχοντας δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Η χρονιά 2026-2027 θα τον βρει στο ίδιο πόστο, μάχιμο και ανταγωνιστικό, καθώς το δελτίο σημειώνει υψηλές επιδόσεις.

Στην ΕΡΤ έρχονται ενδιαφέρουσες αλλαγές. Ο Απόστολος Μαγγηριάδης, παρά το συμβόλαιο που διατηρεί με τη δημόσια τηλεόραση, αποχωρεί για να μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ για το μεσημβρινό δελτίο. Ο Παναγιώτης Στάθης, επίσημα πλέον καθώς χθες λήφθηκε η οριστική απόφαση στο ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης, παίρνει το τιμόνι του δελτίου.

Στο κανάλι του Αμαρουσίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου παραμένει στη θέση του κεντρικού οικοδεσπότη στο δελτίο ειδήσεων των 19.00 και υποδέχεται τη Σία Κοσιώνη. Η παρουσιάστρια, μετά τη λήξη της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, έδωσε τα χέρια με τον ΑΝΤ1 και πλέον αναλαμβάνει τον σχολιασμό.

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Το STAR δύσκολα αλλάζει τις σταθερές του αξίες και η Μάρα Ζαχαρέα αποτελεί μία από αυτές. Έπειτα από πολλά χρόνια συνεργασίας με τον σταθμό, η δημοσιογράφος όχι μόνο έχει τα ηνία του δελτίου, αλλά σημειώνει και υψηλά ποσοστά που φέρνουν πρωτιές.

Αντίστοιχα, στον ΣΚΑΪ, η new entry Λένα Φλυτζάνη έχει κερδίσει το πρώτο στοίχημα στο κεντρικό δελτίο και «χτυπά» διψήφιο ποσοστό τις περισσότερες ημέρες. Προσηλωμένη στη μεγάλη ευκαιρία που της έχει δοθεί, δουλεύει σκληρά για να γίνεται ολοένα και καλύτερη και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η πορεία της από Σεπτέμβρη με φόντο την προεκλογική περίοδο.

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Ήταν το 2023 όταν η Εύα Αντωνοπούλου άφηνε τον ΣΚΑΪ για να βρεθεί στην οικογένεια του OPEN. Πλέον, η ανκοργούμαν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ενημερωτικού τομέα και παραμένει στην ίδια θέση την επόμενη σεζόν, υποσχόμενη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

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Στο μετερίζι του MEGA, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι γυναικεία υπόθεση. Aπό Δευτέρα έως Πέμπτη η Ράνια Τζίμα και από Παρασκευή έως Κυριακή η Κατερίνα Παναγοπούλου παρουσιάζουν όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναδεικνύοντας την ουσία των γεγονότων και φωτίζοντας το παρασκήνιο πίσω από τις ειδήσεις. Οι δύο κυρίες θα κρατήσουν τις θέσεις τους, έτοιμες για μάχες με στόχο την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης.

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