Έξι παρουσιαστές που αναμένουν στο ακουστικό τους – Ποιο είναι το τηλεοπτικό τους μέλλον;

Καζάνι, που βράζει, μοιάζει το σκηνικό της TV και κάποια ονόματα ακόμη είναι στον αέρα

Μίλτος Τσεκούρας

Έξι παρουσιαστές που αναμένουν στο ακουστικό τους – Ποιο είναι το τηλεοπτικό τους μέλλον;

Ο Κώστας Τσουρός

LIFESTYLE
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  • Ο Κώστας Τσουρός βρίσκεται σε συζητήσεις για το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα μετά την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ, χωρίς ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
  • Η παραμονή της Μαρίας Μπακοδήμου στο OPEN είναι αβέβαιη, καθώς συζητούνται αλλαγές στο φορμάτ του «Πιο αδύναμου κρίκου».
  • Η Ελένη Τσολάκη δεν φαίνεται να επιστρέφει σύντομα στην τηλεόραση, καθώς άλλοι παρουσιαστές έχουν κλειδώσει σε εκπομπές.
  • Η Δανάη Μπάρκα εξετάζει προτάσεις, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί συνεργασία λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού.
  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου δεν έχουν βρει ακόμη νέο τηλεοπτικό ρόλο μετά το τέλος της συνεργασίας τους με το STAR.
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Το καλοκαίρι είναι η πιο hot περίοδος για τα τηλεοπτικά πρόσωπα, καθώς «μαγειρεύονται» μεταγραφές. Έτσι μπορεί το παζλ των μετακινήσεων να ολοκληρώνεται, όμως κάποιοι παρουσιαστές εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάση αναμονής περιμένοντας προτάσεις και τελικές αποφάσεις.

Ο Κώστας Τσουρός είναι ένα από τα ονόματα που απασχολούν έντονα το τηλεοπτικό παρασκήνιο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε συζητήσεις με στελέχη συγκεκριμένου σταθμού από το οποίο έχει περάσει στο παρελθόν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Πολλά είναι τα ερωτηματικά για τη Μαρία Μπακοδήμου και το αν θα παραμείνει στο OPEN. Η παρουσιάστρια, μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της ψυχαγωγίας στην ελληνική τηλεόραση, βρέθηκε στο τιμόνι του «Πιο αδύναμου κρίκου» και κατάφερε να σημειώσει μία καλή πορεία για τα δεδομένα του σταθμού. Τα γυρίσματα για τον πρώτο κύκλο έχουν ολοκληρωθεί και ολοένα και φουντώνουν οι φήμες, που θέλουν τους ανθρώπους του OPEN να μιλούν με άλλο πρόσωπο για το εν λόγω φορμάτ.

Η Ελένη Τσολάκη, μετά το τέλος της εκπομπής της στον ΑΝΤ1, έκανε ένα βήμα πίσω από τα φώτα της τηλεόρασης. Αν και υπήρξαν πληροφορίες, πριν από κάποιους μήνες, ότι συζητά με το OPEN, το σενάριο επιστροφής της αρχίζει να «σβήνει» αφού άλλοι τηλεαστέρες έχουν «κλειδώσει» σε εκπομπές και φορμάτ.

Η Δανάη Μπάρκα, μετά την αποχώρησή της από το MEGA, έχει αφοσιωθεί στην τέχνη της υποκριτικής αλλά και στην προσωπική της ζωή. Οι πληροφορίες που την ήθελαν να συζητά με την Barkingwell ισχύουν, όμως μέχρι τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι καθώς το μπάτζετ για την επόμενη σεζόν είναι περιορισμένο.

Στο ίδιο κάδρο βρίσκονται και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου. Μετά το τέλος της συνεργασίας τους με το STAR, φαίνεται ότι δεν έχουν βρει ακόμη το επόμενο τηλεοπτικό τους βήμα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους προαναφερθέντες. Οι τελευταίες συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις και οι αποφάσεις των διοικήσεων θα καθορίσουν ποιοι παρουσιαστές θα βρουν τελικά τηλεοπτική στέγη και ποιοι θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη για το πολυπόθητο τηλεφώνημα!

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