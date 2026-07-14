Η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι Νο 1 σε όλο τον κόσμο»

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το “Confessions on a Dance Floor”!!», έγραψε η Madonna

Μίλτος Τσεκούρας

Η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι Νο 1 σε όλο τον κόσμο»
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  • Το άλμπουμ της Madonna «Confessions II» έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 του Billboard 200, το 10ο της στην κορυφή του chart.
  • Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύτηκε από την ταινία μικρού μήκους «Confessions II -- The Film», που παρουσιάζει έξι από τα τραγούδια του δίσκου.
  • Η Madonna έγινε η μοναδική ερμηνεύτρια με Νο 1 άλμπουμ σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, από το 1980 έως το 2020.
  • Μοιράζεται με τους Beatles τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 Νο 1 άλμπουμ στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η Madonna εξέφρασε ευγνωμοσύνη και έκπληξη για την υποδοχή του άλμπουμ και το όνειρό της να προσφέρει χαρά μέσα από τη μουσική.
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Εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Madonna στην κορυφή των αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα της ποπ».

Το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II», που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records, έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και είναι το 10ο άλμπουμ της σταρ που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας την προσμονή των θαυμαστών της μετά από επτά χρόνια.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η επτά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης στις 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επίσημα στην κορυφή του Billboard. Στο πλευρό της διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Stuart Price ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή του άλμπουμ και οι Honey Dijon and Kaytranada.

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το “Confessions on a Dance Floor”!!», έγραψε η Madonna στη λεζάντα της ανάρτησης αναφερόμενη στη συνέχεια του θρυλικού δίσκου από το 2005.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της και «όλους όσους υπήρξαν μέρος αυτού και βοήθησαν να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα».

Και πρόσθεσε: Iδιαίτερα τους θαυμαστές μου. Η καλή θέληση και η θετικότητα είναι απίστευτες. Ακόμα τσιμπάω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι Νο. 1 σε όλο τον κόσμο».

Ολοκλήρωσε το μήνυμά της σημειώνοντας: «Το όνειρό μου ήταν να κάνω τον κόσμο να χορέψει αυτό το καλοκαίρι!! Να προσφέρω ΧΑΡΑ στους ανθρώπους! Τα όνειρα βγαίνουν αληθινά. Ευχαριστώ και αγάπη!»

https://www.instagram.com/p/DaviSfukXg3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Confessions II», αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας και περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Η κυκλοφορία του συνοδεύτηκε από μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Confessions II -- The Film», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca. Η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα έξι κομμάτια από το άλμπουμ τα: «I Feel So Free», «Good for the Soul», «One Step Away», «Bring Your Love», «Danceteria» και «Read My Lips».

Η Madonna με την νέα της επιτυχία γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με Νο. 1 άλμπουμ σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, από το 1980 μέχρι τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα, μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 Νο. 1 άλμπουμ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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