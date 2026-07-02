Βιτριολικοί στίχοι της Μαντόνα για διάσημο πρώην στο νέο άλμπουμ της

Snapshot Η Μαντόνα αφιερώνει στο νέο τηςλμπουμ "Confessions II" ένα τραγούδι με στίχους που αναφέρονται στον πρώην σύζυγό της Σον Πεν.

Οι στίχοι του κομματιού «Bizarre» υποδηλώνουν ότι ο Πεν ένιωθε ανασφαλής λόγω της φήμης της Μαντόνα και αναφέρονται στην καταδίκη του για αλόγιστη οδήγηση το 1987.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου και περιλαμβάνει 16 τραγούδια με guest εμφάνιση της Sabrina Carpenter.

Η Μαντόνα αντιμετώπισε σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη το 2023, που απειλούσε τη ζωή της, ενώ ο Σον Πεν έχει κερδίσει τρία Όσκαρ μετά το διαζύγιό τους. Snapshot powered by AI

Κανείς από τους δύο δεν χρειάζεται συστάσεις. Υπήρξαν ζευγάρι όμως φαίνεται πως η Μαντόνα κρατάει περίμενε το πλήρωμα του χρόνου για την εκδίκησή της...

Ο δέκατος πέμπτος δίσκος της Βασίλισσας της Ποπ, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχει τίτλο Confessions II, αποτελείται από δεκαέξι κομμάτια και περιλαμβάνει μια ειδική guest εμφάνιση από τη Sabrina Carpenter. Σε αυτόν περιλαμβάνεται ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο σε έναν πρώην σύζυγο.

Ποτέ δεν πτοείται από την πολύκροτη ιστορία της, και δείχνει να μην έχει θέμα να μοιραστεί τα άσχημα που συνέβησαν στη ζωή της, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων σχέσεων.

Και σύμφωνα με τη Mirror, η σταρ της μουσικής αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Σον Πεν, στους στίχους του κομματιού «Bizarre».

Ο οσκαρικός ηθοποιός, ήταν ο πρώτος σύζυγος της Μαντόνα. Χώρισαν το 1989.

Οι στίχοι του τραγουδιού υποδηλώνουν ότι ο 65χρονος σήμερα Πεν δεν ένιωθε ποτέ άνετα με τη παγκόσμια φήμη της συζύγου του και συχνά έδειχνε τις ανασφάλειές του στις κοινές εμφανίσεις τους, στο κόκκινο χαλί.

Η Μαντόνα,και ο Σον Πεν φτάνουν στο 5ο Ετήσιο Φιλανθρωπικό Γκαλά «Sean Penn & Friends HELP HAITI HOME» στο ξενοδοχείο Montage στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας. (2016) Jordan Strauss/Invision/AP

Κάνει και μία έμμεση αναφορά στην καταδίκη του Πεν για αλόγιστη οδήγηση το 1987.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ελέγχει καθώς και την καταδίκη του Πεν για αλόγιστη οδήγηση το 1987.

«Η αγάπη είναι το πιο παράξενο πράγμα. Ακριβώς όταν νομίζεις ότι έχεις επιτέλους αφεθεί, επιστρέφει σε σένα», λένε οι στίχοι.

«Σταρ του κινηματογράφου, βαθιά μπλε μάτια. Στο Χόλιγουντ, είμαστε ένα τέλειο έπαθλο. Οδήγησε πολύ γρήγορα, η Shelby Cobra δεν ήταν γραφτό να διαρκέσει». (Το κάμπριο Shelby GT1968 του 500 που του χάρισε τη στιγμή του γάμου τους)

Ωστόσο, ένα στοιχείο θυμού προηγείται αυτών των γραμμών, καθώς η Μαντονα τραγουδά: «Στρώστε το χαλί για εμάς, αλλά δεν το μοιράζεστε. Επειδή απειλείσαι από εμένα, δεν θα το παραδεχτείς. Τα μικρά πράγματα που κάνεις δεν με κάνουν να σε θέλω. Ποιος ήξερε ότι η αγάπη θα μπορούσε να είναι τόσο παράξενη;»

Πιο κάτω σκέφτεται: «Ξέρω ότι σε άφησα πίσω και με αγανακτείς. Χίλιοι λόγοι για τους οποίους δεν θα μπορούσες ποτέ να με έχεις.

Η σκέψη να είμαι μαζί σου είναι τόσο απρεπής. Υποθέτω ότι δεν θα μάθεις ποτέ το βρώμικο μικρό μυστικό μου».

Ο ηθοποιός Σον Πεν και η σύζυγός του, η τραγουδίστρια Μαντόνα, σταματούν για να συνομιλήσουν με δημοσιογράφους πριν από την προβολή της νέας ταινίας του Πεν «At Close Range» στο Λος Άντζελες (1986) AP/Craig Mathew

Το τελευταίο άλμπουμ της Μαντόνα έρχεται μετά από μερικά δύσκολα χρόνια για την τραγουδίστρια του «Like a Prayer», καθώς αρρώστησε βαριά από μια «σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη» το 2023.

Ήταν τόσο κακό που ένα άτομο που φέρεται να ήταν κοντά στη Μαντόνα ισχυρίστηκε ότι «η οικογένειά της προετοιμαζόταν για το χειρότερο».

Από το διαζύγιο του ζευγαριού πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Πεν έχει κατακτήσει τρία χρυσά αγαλματίδια.