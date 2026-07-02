Η Μαντόνα αποκαλύπτει τις ιστορίες και τα πρόσωπα πίσω από τα τραγούδια του «Confessions II»

Το πολλυαναμενόμενο άλμπουμ της ποπ βασίλισσας έχει πολλές προσωπικές εξομολογήσεις

Ελένη Ευστρατίου

Η Μαντόνα αποκαλύπτει τις ιστορίες και τα πρόσωπα πίσω από τα τραγούδια του «Confessions II»
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LIFESTYLE
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  • Η Μαντόνα κυκλοφορεί το άλμπουμ «Confessions II» στις 3 Ιουλίου, που περιλαμβάνει προσωπικά τραγούδια με house, techno και downtempo επιρροές.
  • Το τραγούδι «Bizarre» αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της Σον Πεν, εκφράζοντας ταραγμένα συναισθήματα και αναμνήσεις από τη σχέση τους.
  • Στο κομμάτι «Betrayal» εξομολογείται τη δύσκολη σχέση με τη μητριά της Joan, που απεβίωσε το 2024, αναφέροντας αίσθημα προδοσίας και πένθους.
  • Το τραγούδι «The Test», σε συνεργασία με την κόρη της Λούρδη, αφορά την εμπειρία της κοντά στο θάνατο το 2023 και τη σχέση τους που βελτιώθηκε μέσω αυτής της συνεργασίας.
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Η Μαντόνα μίλησε για το νέο πολυαναμενόμενο άλμπουμ της, το «Confessions II» στο οποίο έχει πολλά προσωπικά τραγούδια, αφιερωμένα στα πρόσωπα και τις εμπειρίες της ζωής της.

«Ρώτα τον εαυτό σου αυτό – για ποιο λόγο το κάνεις; - Είναι για σένα; Είναι για αυτούς;» αναρωτιέται η Madonna κατά τη διάρκεια του «Bring Your Love», μιας συνεργασίας με τη Sabrina Carpenter από το νέο της άλμπουμ. Ενδεχομένως να είναι και ένα ερώτημα που έκανε η ίδια στον εαυτό της για την απόφαση να κυκλοφορήσει τη συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor», 21 χρόνια μετά.

Προφανώς για την ίδια ήταν μία ανάγκη να «εξομολογηθεί» ορισμένα πράγματα που την επηρεάζουν ακόμα και να θυμίσει στους θαυμαστές της το ποια είναι πραγματικά. Το άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου, έχει αρκετές house και techno επιρροές σε συνδυασμό με πιο «σκληρούς» ήχους αλλά και downtempo κομμάτια.

https://www.instagram.com/p/DXJzbk9DJ-O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η εξομολόγηση στον Σον Πεν

Ένα από τα τραγούδια της, το «Bizarre» είναι αφιερωμένο στον ηθοποιό Σον Πεν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για τρεισήμισι χρόνια τη δεκαετία του ’80. Στους στίχους του τραγουδιού γράφει για τον «σταρ του κινηματογράφου με τα βαθιά μπλε μάτια», τον οποίο κατηγορεί ότι «απειλούνταν από τη φήμη της» και δεν ήταν προετοιμασμένος να «μοιραστεί το κόκκινο χαλί» μαζί της. «Roll out the carpet for us but you won't share it -I guess you're threatened by me, you won't admit it», γράφει στους στίχους.

Σε άλλο σημείο αναφέρει το αμάξι Shelby GT500, ένα κάμπριο του 1968, το οποίο έκανε δώρο στον Σον για τον γάμο τους. Το 1987, όμως, ο ηθοποιός συνελήφθη για απερίσκεπτη οδήγηση. Στους στίχους αναφέρει «He drove way too fast -Shelby Cobra, wasn't meant to last».

Η Μαντόνα έχει παρουσιάσει τη σχέση της με τον Σον ως έντονη και συχνά ταραγμένη, αλλά τα τελευταία χρόνια μιλάει συνεχώς γι' αυτόν με θέρμη. Σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά το 2016 για το έργο του στην Αϊτή, η Μαντόνα του είπε από τη σκηνή: «Σε αγαπώ από τη στιγμή που σε είδα. Και σε αγαπώ ακόμα το ίδιο».

Στο τραγούδι η Μαντόνα μιλά και πάλι για την αγάπη που ένιωσε για εκείνον αλλά και για το «κενό» που της δημιούργησε η απώλειά του. Αναφέρει πως ξέρει ότι την μισεί που τον άφησε πίσω, αλλά υπάρχουν «χίλιοι λόγοι που δεν θα μπορούσε ποτέ να την έχει» - «I know I left you behind and you resent me. A thousand reasons why you could never have me».

Η αναφορά στην μητριά της

Σε ένα άλλο κομμάτι του άλμπουμ της με τίτλο «Betrayal», η Μαντόνα μιλά για τη σχέση της με την μητριά της, Joan, η οποία απεβίωσε το 2024 ενώ ηχογραφούνταν το άλμπουμ.Η Μαντόνα, η οποία δεν παρευρέθηκε στην κηδεία της Τζόαν, έχασε τη μητέρα της σε ηλικία πέντε ετών από καρκίνο του μαστού και τρία χρόνια αργότερα ο πατέρας της Σίλβιο ξαναπαντρεύτηκε.

Στο κομμάτι γράφει «Δεν είναι ότι δεν με αγάπησες ποτέ - Δεν είναι επειδή έχασες την πίστη σου – Είναι μία ιστορία προδοσίας – Δεν θα πάρεις ποτέ τη θέση της μητέρας μου». Και αργότερα στο κομμάτι, προσθέτει: «Με πρόδωσες, με υποδούλωσες».

Η Μαντόνα έχει δηλώσει ότι στην παιδική της ηλικία δυσκολεύτηκε πολύ να αποδεχθεί τη μητριά της, επειδή ένιωθε πως κανείς δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τη μητέρα της. Έχει εξομολογηθεί πως όταν έμαθε για τον δεύτερο γάμο του πατέρα της ένιωσε προδοσία και έκανε ότι μπορούσε για να δυσκολέψει τη ζωή της Loan. Με τα χρόνια, όμως, αναγνώρισε ότι η αρχική της αντίδραση οφειλόταν στο πένθος και όχι στη μητριά της, εκφράζοντας σεβασμό για τον δύσκολο ρόλο που ανέλαβε στην οικογένειά τους.

https://www.instagram.com/reel/DZh1zYnxANe/

Το τραγούδι με την κόρη της

Σε ένα ακόμη τραγούδι του άλμπουμ της εξομολογείται για την εμπειρία που είχε το 2023 που την έφερε πολύ κοντά στο θάνατο, όταν εντοπίστηκε αναίσθητη στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Τότε είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα μετά που άσχημη εξέλιξη λοίμωξης. Την περίοδο εκείνη βασίστηκε πολύ στην κόρη της Λούρδη και της αφιέρωσε το τραγούδι «The Test».

Στο τραγούδι αυτό που συμμετέχει και η Λούρδη, γράφει: «με έκανες ολόκληρη όταν ήμουν σπασμένη – και εύχομαι και προσεύχομαι να κάνω το ίδιο για σένα». Στο σημείο όπου τραγουδάει η Λούρδη λέει, «είσαι ο λόγος που υπάρχω – τι θέλω ή πώς μοιάζω – τι φοράω, όλα τα ρούχα στην πλάτη μου – τι προσελκύω».

https://www.instagram.com/p/DZVewWXD9Uf/

Η Μαντόνα παραδέχτηκε ότι η κόρη της, Λούρδη, ήταν «πολύ διστακτική» με συνεργασία τους στο νέο τραγούδι, καθώς επιτέλους αντιμετώπισε το «ρήγμα» τους. Στην εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον, η Βασίλισσα της Ποπ εξήγησε πως το τραγούδι αυτό βοήθησε τη σχέση τους. «Με προσέγγισε, ήταν πολύ απρόθυμη να συνεργαστεί μαζί μου. Δεν θέλει να την εκλαμβάνουν ως κόρη μου, εκμεταλλευόμενη τα προνόμιά της», εξομολογήθηκε.

Πρόσθεσε επίσης πως η κόρη της έχει τους δικούς της ρυθμούς στη δουλειά, κάτι που σέβεται, αλλά είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και έχει καλύτερη φωνή από εκείνη. Παραδέχθηκε επίσης πως ήταν πολύ διστακτική στη συνεργασία τους.

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