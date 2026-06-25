Η Μαντόνα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν - Βίντεο

Η 67χρονη pop star χάρισε μία από τις πιο τολμηρές εμφανίσεις της σε εκδήλωση στην γαλλική πρωτεύουσα

Ανθή Κουρεντζή

Η Μαντόνα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν - Βίντεο
LIFESTYLE
4'
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Η Μαντόνα αγαπούσε πάντα να προκαλεί με τις τολμηρές εμφανίσεις της και στα 67 της δεν το βάζει κάτω, επιλέγοντας ένα από τα πιο αποκαλυπτικά looks που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της 40ετούς καριέρας της.

Το βράδυ της Τετάρτης, η «βασίλισσα της ποπ» έδωσε το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με διάφανο μίνι φόρεμα και χωρίς σουτιέν.

Η θρυλική τραγουδίστρια εθεάθη να αποχωρεί από το εμβληματικό ξενοδοχείο Ritz, στην Πόλη του Φωτός, στο πλευρό της Charli XCX, με την οποία συνδιοργάνωσε εκδήλωση στο πλαίσιο του «Fashion Week».

Η Μαντόνα τράβηξε όλα τα βλέμματα με ένα διάφανο μπλε μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μεταλλικές ασημί μπότες μέχρι το γόνατο, αναδεικνύοντας τα καλλίγραμμα πόδια της.

Η «βασίλισσα της ποπ» ολοκλήρωσε το look της με μεταλλικό jacket, ασορτί γάντια χωρίς δάχτυλα και ένα ζευγάρι κομψά γυαλιά ηλίου, παραμένοντας πιστή στο εκκεντρικό και ανατρεπτικό στιλ που τη χαρακτηρίζει.

Στο πλευρό της, η 33χρονη Charli XCX επέλεξε ένα πιο μίνιμαλ αλλά εξίσου εντυπωσιακό look, φορώντας ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Οι δύο σταρ φαίνεται πως έχουν περάσει αρκετό χρόνο μαζί στη φετινή Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρά τις φήμες που ήθελαν να υπάρχει ένταση ανάμεσά τους.

Η εμφάνισή της έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψή της ότι δεν την ενδιαφέρουν οι προκλητικές εμφανίσεις.

Η 67χρονη σούπερ σταρ δήλωσε σε συνέντευξή της στο «Interview»: «Τώρα δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί». Και επειδή, όπως πρόσθεσε, το να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα είναι στη «φύση» της, έχει αποφασίσει να είναι λίγο πιο συγκρατημένη όταν πρόκειται να τα αποκαλύψει όλα. «Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα».

Η Μαντόνα μοιράστηκε τις σκέψεις της για το πώς ορίζεται σήμερα το σέξι, κάνοντας αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιμετώπισε την τολμηρή τέχνη της — με το «κοινό» να είναι, όπως εξήγησε, «στενόμυαλοι άνθρωποι που είναι αδαείς, που κρίνουν πρώτα πριν ερευνήσουν. Η κοινωνία, βασικά. Εκείνοι που με καταδικάζουν».

France Fashion Saint Laurent S/S 26 Photocall

Η Μαντόνα / AP

Η επτά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είπε ότι οι απόψεις τους «κάποτε την ενοχλούσαν», σε σημείο που αναρωτιόταν γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το όραμά της.

«Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος πίσω από αυτά και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να το ερευνήσει, κάτι που μπορεί να σε κάνει να θέλεις να τα παρατήσεις με τους ανθρώπους. Όμως σύντομα συνειδητοποιείς ότι πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται κριτικά», πρόσθεσε.

Brazil Madonna

Η Μαντόνα / AP

«Δεν αντιλαμβάνονται τις λεπτές αποχρώσεις και τα επίπεδα νοήματος που υπάρχουν. Και σίγουρα δεν το κάνουν όταν αυτό προέρχεται από μια γυναίκα», εξήγησε.

Η Μαντόνα, πάντως, πρόσφατα πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό στιλιστικό εγχείρημα για το τελευταίο της project, «Confessions II», τα visuals του οποίου λειτουργούν ως συνέχεια του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» του 2005 και ζωντάνεψαν μέσα από την αιφνιδιαστική συναυλία της στην «Times Square» της Νέας Υόρκης, στις 4 Ιουνίου.

Το σόου περιλάμβανε ορισμένα vintage κομμάτια της Madonna, ανάμεσά τους το Gucci jacket της Frida Giannini από το πρώτο άλμπουμ Confessions και μπότες Saint Laurent από το αρχείο της.

Madonna

Η Μαντόνα / AP

«Ξεκινήσαμε κοιτάζοντας τι έχει, τι έχει φορέσει και τι δεν έχει φορέσει», δήλωσε στη Vogue η επί χρόνια στιλίστρια της Μαντόνα, Ρίτα Μέλσεν, αναφερόμενη στη δημιουργία μιας γκαρνταρόμπας που αποτίνει φόρο τιμής στην στυλιστική κληρονομιά της Μαντόνα.

«Η Μαντόνα κατανοεί απόλυτα τη σημασία της γκαρνταρόμπας», πρόσθεσε η Μέλσεν. «Ξέρει ότι αυτό που φοράς έχει άμεση σχέση με το συναίσθημα που προσπαθείς να δημιουργήσεις».

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