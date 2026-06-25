Κέιτ Χάντσον: Στην Ελλάδα για διακοπές η ηθοποιός - Εμφανίστηκε άβαφη και χαλαρή στο αεροδρόμιο

Snapshot Η Κέιτ Χάντσον επισκέφθηκε τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές σε χαλαρή διάθεση και χωρίς μακιγιάζ.

Απέφυγε να δώσει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και διατήρησε χαμηλό προφίλ κατά την άφιξή της στην Ελλάδα.

Εκφράζοντας την αγάπη της για τη χώρα, ανέφερε πως αγαπά όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Η Σκιάθος επιλέχθηκε ως προορισμός λόγω της φυσικής ομορφιάς και της διακριτικότητας που προσφέρει.

Η Κέιτ Χάντσον έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, το 2001 και το 2026, για ρόλους στις ταινίες «Almost Famous» και «Song Sung Blue» αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση και χωρίς μακιγιάζ απαθανάτισαν οι κάμερες τη γνωστή ηθοποιό Κέιτ Χάντσον στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σκιάθο, όπου θα περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, η χολιγουντιανή σταρ απέφυγε να προχωρήσει σε δηλώσεις, επιλέγοντας να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την άφιξή της στην Ελλάδα.

«Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό τώρα»

Όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να της αποσπάσουν κάποια δήλωση, η Κέιτ Χάντσον απάντησε ευγενικά: «Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό τώρα».

Η διάσημη ηθοποιός δεν θέλησε να επεκταθεί σε οποιοδήποτε θέμα, ωστόσο εξέφρασε την αγάπη της για τη χώρα, σημειώνοντας πως αγαπά όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Αγαπημένος προορισμός η Σκιάθος

Η Σκιάθος αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς για διεθνείς προσωπικότητες, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, καταγάλανες παραλίες και διακριτικότητα. Η Κέιτ Χάντσον φαίνεται πως επέλεξε το νησί των Σποράδων για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Υποψήφια για Όσκαρ

Η Κέιτ Χάντσον είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Η ηθοποιός έχει προταθεί συνολικά δύο φορές για το βραβείο Όσκαρ στην καριέρα της. Η πρώτη της υποψηφιότητα ήταν το 2001 στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Almost Famous». Η δεύτερη υποψηφιότητά της ήρθε 25 χρόνια αργότερα, το 2026, διεκδικώντας το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη μουσική δραματική ταινία «Song Sung Blue»

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, η ηθοποιός έδειξε πως επιθυμεί να απολαύσει τις διακοπές της χωρίς δημοσιότητα, περιοριζόμενη σε μία σύντομη αναφορά για την αγάπη της προς την Ελλάδα.

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