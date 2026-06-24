Το παθιασμένο φιλί Χαβιέρ Μπαρδέμ- Κέιτ Χάντσον στο κέντρο της Νέας Υόρκης

Η Κέιτ Χάντσον και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ ετοιμάζονται να ζήσουν μια σχέση εξ αποστάσεως στη νέα ρομαντική κομεντί «Hello & Paris».

Η Ελίζαμπεθ Τσόμκο του «What They Had» υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία είναι χαλαρά εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα της Ντέμπορα ΜακΚίνλεϊ, «That Part Was True», που είχε επιλεγεί από τους συντάκτες του New York Times Book Review.

Romantik komedi filmi Hello & Paris için setlere çıkan Kate Hudson ve Javier Bardem, öpüşme sahnesi çekiminde görüntülendi. pic.twitter.com/SatK477dEU

— Daily Magazin (@daily_magazin) June 24, 2026



Την παραγωγή θα αναλάβει η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Φινόλα Ντουάιερ — γνωστή από τα «Brooklyn» και «An Education» — σε συνεργασία με τη Fifth Season.

Τα γυρίσματα της ταινίας είναι σε εξέλιξη, ενώ τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου απόσπασμα από μία παθιασμένη ερωτική σκηνή με τους δύο πρωταγωνιστές, Κέιτ Χάντσον και Χαβιέρ Μπαρδέμ στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

https://www.instagram.com/reel/DZ97zNiKshk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Hello & Paris» περιγράφεται ως μια ρομαντική κομεντί στο ύφος κλασικών ταινιών του είδους, όπως τα «Άγρυπνος στο Σιάτλ», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας».

Μετά την επεισοδιακή πρώτη τους γνωριμία στο Παρίσι, μια δυναμική και ανεξάρτητη αρχιτέκτονας και ένας επιτυχημένος συγγραφέας μπεστ σέλερ που βρίσκεται σε προσωπική κρίση ξεκινούν μια σπινθηροβόλα, υπερατλαντική επικοινωνία μέσα από βιβλία και συνταγές. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτουν πως το μόνο πράγμα πιο δύσκολο από το να είναι κανείς μόνος, είναι ίσως το να επιλέξει να μην είναι.

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