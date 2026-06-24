Η χήρα του Κόμπι Μπράιαντ επέστρεψε στην Μύκονο - Οι στιγμές στο Nammos με τις κόρες της

Το Mykonos Live TV εντόπισε την Βανέσα Μπράιαντ στην Ψαρρού μαζί με τις τρεις κόρες της, 12 χρόνια μετά τις οικογενειακές διακοπές της με τον αείμνηστο αστέρα του ΝΒΑ

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η χήρα του Κόμπι Μπράιαντ επέστρεψε στην Μύκονο - Οι στιγμές στο Nammos με τις κόρες της
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  • Η Βανέσα Μπράιαντ επισκέφθηκε ξανά τη Μύκονο μετά από 12 χρόνια, συνοδευόμενη από τις τρεις κόρες της.
  • Ο Κόμπι Μπράιαντ και η οικογένειά του είχαν προηγουμένως κάνει διακοπές στη Μύκονο το 2014, όπου είχαν καταγραφεί από το Mykonos Live TV.
  • Ο Κόμπι και η κόρη του Gianna πέθαναν σε αεροπορικό δυστύχημα το 2020, και η Βανέσα συνεχίζει να μην έχει νέα σχέση μετά την τραγωδία.
  • Η Βανέσα και οι κόρες της βρέθηκαν στο Nammos Ψαρρού συνοδευόμενες από σωματοφύλακα για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά τους.
  • Η Βανέσα διαψεύδει φήμες για νέα σχέση ή εγκυμοσύνη και επικεντρώνεται στην προστασία της οικογένειάς της και το φιλανθρωπικό της έργο.
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Δώδεκα χρόνια μετά τις αξέχαστες οικογενειακές διακοπές που είχε πραγματοποιήσει στην Μύκονο μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ, η Βανέσα Μπράιαντ επέστρεψε στο νησί των Ανέμων. Η κάμερα του Mykonos Live TV και του Πέτρου Νάζου εντόπισε την χήρα του θρύλου του NBA στο Nammos της Ψαρρούς, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις τρεις κόρες της.

Η πρώτη επίσκεψη με τον Κόμπι Μπράιαντ που είχε καταγράψει το Mykonos Live TV

Το καλοκαίρι του 2014 όταν ο Κόμπι Μπράιαντ και η σύζυγός του Βανέσα Μπράιαντ είχαν επισκεφθεί την Μύκονο μαζί με τις δύο κόρες που είχαν τότε. Η οικογένεια του θρύλου των Λέικερς πέρασε ξεχωριστές στιγμές στο νησί και το Mykonos Live TV τους είχε καταγράψει κατά την βόλτα τους στους Μύλους της Αλευκάντρας.

Μάλιστα, ο Κόμπι Μπράιαντ είχε προχωρήσει σε μια κίνηση που είχε συγκινήσει τους παπαράτσι. Αντί να αποφύγει τις κάμερες, είχε ζητήσει ο ίδιος να φωτογραφηθεί μαζί με την σύζυγό του και τα παιδιά του, αποδεικνύοντας το μέγεθος της προσωπικότητάς του και την απουσία οποιασδήποτε διάθεσης σνομπισμού.

Η επιστροφή στην Μύκονο χωρίς τον Κόμπι

Δώδεκα χρόνια αργότερα, η Βανέσα Μπράιαντ επέστρεψε στην αγαπημένη της Μύκονο χωρίς τον άνθρωπο με τον οποίο είχε μοιραστεί εκείνες τις όμορφες στιγμές.

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2020, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη στην Καλιφόρνια. Στο τραγικό δυστύχημα σκοτώθηκε και η κόρη του, Gianna Bryant, γεγονός που συγκλόνισε τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η κάμερα του Mykonos Live TV στο Nammos

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mykonos Live TV, η Βανέσα Μπράιαντ εντοπίστηκε σε μία από τις καμπάνες του Nammos Mykonos στην Ψαρρού, έχοντας στο πλευρό της τις τρεις κόρες της.

Μαζί της βρίσκονταν η επτάχρονη Capri, η δεκάχρονη Bianca και η 23χρονη Natalia. Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ασχολείται τόσο με το μπάσκετ όσο και με το μόντελινγκ, ακολουθώντας τη δική της επαγγελματική πορεία.

Παρότι η παραμονή της οικογένειας στην Ψαρρού δεν ήταν πολύωρη, πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν αγορές στο Nammos Mall και να δοκιμάσουν τα διάσημα πιάτα του Nammos.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mykonos Live TV, η Βανέσα Μπράιαντ επέλεξε να απολαύσει σούσι, ενώ οι μικρότερες κόρες της προτίμησαν ζυμαρικά.

Ο σωματοφύλακας που δεν έφευγε στιγμή από το πλευρό τους

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους λουόμενους και στους παρευρισκόμενους ήταν η παρουσία σωματοφύλακα, ο οποίος βρισκόταν συνεχώς δίπλα στην οικογένεια.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, ο άνδρας ασφαλείας δεν επέτρεψε σε κανέναν να πλησιάσει την Βανέσα Μπράιαντ όσο εκείνη βρισκόταν στην καμπάνα της, φροντίζοντας για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια της οικογένειας.

Η προσωπική της ζωή μετά την τραγωδία

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Βανέσα Μπράιαντ εξακολουθεί να δηλώνει πως δεν βρίσκεται σε κάποια σχέση. Δεν έχει παντρευτεί ξανά, ούτε έχει επιβεβαιωθεί κάποια σχέση μετά τον τραγικό χαμό του συζύγου της και της κόρης τους το 2020.

Παρά τις κατά καιρούς φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και την εμφανίζουν είτε σε νέα σχέση είτε ακόμη και έγκυο, η ίδια έχει διαψεύσει κατηγορηματικά όλα τα σχετικά δημοσιεύματα.

Μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει τονίσει επανειλημμένα ότι δεν έχει σύντροφο, ενώ προτεραιότητά της παραμένει η προστασία της οικογένειάς της, καθώς και η συνέχιση του φιλανθρωπικού και επιχειρηματικού έργου που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αποφεύγει τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις, επιλέγοντας να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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