Zendaya: Με αποκαλυπτικό Louis Vuitton στην πρεμιέρα του «Spider-Man» στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

Snapshot Η Zendaya εντυπωσίασε στο fan event της ταινίας «Spider

Man: Brand New Day» στο Βερολίνο με δερμάτινο σύνολο Louis Vuitton και θεματικά αξεσουάρ εμπνευσμένα από τον Spider

Man.

Το styling της επιμελήθηκε ο συνεργάτης της Law Roach, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ο γάμος της Zendaya με τον Τομ Χόλαντ έχει ήδη γίνει, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τομ Χόλαντ σχολίασε τις ψεύτικες φωτογραφίες γάμου που κυκλοφόρησαν με τεχνητή νοημοσύνη, αφήνοντας ασαφές αν το ζευγάρι έχει παντρευτεί πραγματικά ή αν ήταν χιουμοριστική αναφορά.

Η Zendaya απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις φήμες περί γάμου, απαντώντας με χιούμορ όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Η Zendaya και ο Τομ Χόλαντ επιστρέφουν στους ρόλους τους στη νέα ταινία «Spider

Man: Brand New Day», που θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Zendaya στο fan event της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Βερολίνο, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της χρονιάς.

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα σύνολο Louis Vuitton από δέρμα, το οποίο συνδύασε με μία χαμηλοκάβαλη φούστα με ουρά και ένα μικροσκοπικό ασορτί γιλέκο, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Οι λεπτομέρειες που παρέπεμπαν στον Spider-Man

Η Zendaya φρόντισε να δώσει στο look της και μια θεματική πινελιά εμπνευσμένη από τον κόσμο του Spider-Man. Συνδύασε το σύνολό της με λαμπερά σκουλαρίκια σε σχήμα ιστού αράχνης σε μπλε αποχρώσεις, καθώς και ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι από τη Lydia Courteille.

Το styling της Zendaya επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης της, Law Roach, ο οποίος έχει υπογράψει μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια.

«Spider-Man: Brand New Day» στο Βερολίνο

Ο ίδιος, μάλιστα, είχε αποκαλύψει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από τον γάμο της ηθοποιού με τον Τομ Χόλαντ.

Μιλώντας στο Access Hollywood τον περασμένο Μάρτιο στο κόκκινο χαλί, ο Roach είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε», ενώ όταν ρωτήθηκε αν το εννοεί, απάντησε: «Είναι απολύτως αλήθεια», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο ή τον τόπο της τελετής.

Τι ισχύει τελικά με τον γάμο;

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από δηλώσεις του Τομ Χόλαντ που αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις γύρω από το αν οι δύο ηθοποιοί έχουν ήδη παντρευτεί.

Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο Βρετανός ηθοποιός αναφέρθηκε στις ψεύτικες φωτογραφίες γάμου που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας τον ίδιο και τη Zendaya να παντρεύονται στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Όπως αποκάλυψε, η γιαγιά του είδε τις εικόνες και αρχικά πίστεψε ότι δεν είχε προσκληθεί στον γάμο. Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να δώσει παρόμοιες εξηγήσεις και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του, απάντησε: «Όχι, γιατί όλοι ήταν εκεί».

Η συγκεκριμένη απάντηση ερμηνεύτηκε από αρκετά διεθνή μέσα ως έμμεση επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν διευκρίνισε αν αναφερόταν σε έναν πραγματικό γάμο ή αν σχολίαζε με χιουμοριστικό τρόπο το περιεχόμενο των ψεύτικων φωτογραφιών, αφήνοντας περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες.

https://www.instagram.com/p/DZ5QCjMDbH4/

Όταν του ζητήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αρκέστηκε να πει: «Αυτό είναι όλο που θα μάθετε», διατηρώντας το μυστήριο γύρω από την προσωπική του ζωή.

Από την πλευρά της, η Zendaya είχε αποφύγει να σχολιάσει ευθέως τις σχετικές φήμες κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! τον περασμένο Μάρτιο, απαντώντας με χιούμορ: «Αλήθεια; Δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά!».

Επιστρέφουν στον Spider-Man

Η Zendaya και ο Τομ Χόλαντ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους ρόλους της Michelle «MJ» Watson και του Peter Parker/Spider-Man στη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.

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