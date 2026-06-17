Τομ Χόλαντ: Η ατάκα που πρόδωσε τον μυστικό γάμο με τη Zendaya - «Ήταν όλοι εκεί»

Οι ψεύτικες AI φωτογραφίες έγιναν η αφορμή για την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση του γάμου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τομ Χόλαντ: Η ατάκα που πρόδωσε τον μυστικό γάμο με τη Zendaya - «Ήταν όλοι εκεί»

Η Zendaya με τον Τομ Χόλαντ 

AP
LIFESTYLE
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  • Ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι έχει παντρευτεί τη Zendaya, απαντώντας σε φήμες που προέκυψαν από ψεύτικες φωτογραφίες γάμου με τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η ατάκα του Χόλαντ «Ήταν όλοι εκεί» θεωρείται η πρώτη σαφής επιβεβαίωση του γάμου τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.
  • Η Zendaya είχε αποφύγει να επιβεβαιώσει τον γάμο σε προηγούμενη εμφάνισή της, ενώ στιλίστας της είχε δηλώσει ότι ο γάμος έχει ήδη γίνει.
  • Ο Τομ Χόλαντ περιέγραψε τη σχέση του με τη Zendaya ως πολύ σημαντική και υποστηρικτική, αναφέροντας ότι βρήκε «τον άνθρωπό του».
  • Το ζευγάρι έκανε την πρώτη κοινή τους δημόσια εμφάνιση μετά την επιβεβαίωση του γάμου, εν όψει των προωθητικών δραστηριοτήτων για τις νέες τους ταινίες.
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Τέλος έβαλε στις φήμες μηνών για το μυστικό γάμο ο Τομ Χόλαντ επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά ότι παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Zendaya.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο περιοδικό Esquire, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις ψεύτικες φωτογραφίες από το γάμο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζαν τον ίδιο και τη Zendaya να παντρεύονται στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Η ατάκα που πρόδωσε τον γάμο

Ο Βρετανός ηθοποιός ανέφερε ότι η γιαγιά του είδε τις φωτογραφίες και πίστεψε ότι δεν είχε προσκληθεί στον γάμο.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν χρειάστηκε να εξηγήσει και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του ότι οι φωτογραφίες ήταν ψεύτικες, ο Χόλαντ απάντησε: «Όχι, γιατί ήταν όλοι εκεί».

Η απάντησή του θεωρήθηκε η πρώτη ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι ο γάμος με τη Zendaya έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Όταν του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή, ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε κάτι παραπάνω, λέγοντας: «Αυτό είναι το μόνο που θα μάθετε».

Οι φήμες που τελικά επιβεβαιώθηκαν

Η Zendaya είχε αποφύγει να απαντήσει ευθέως στις φήμες κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ τον περασμένο Μάρτιο.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε για τα δημοσιεύματα που την ήθελαν ήδη παντρεμένη με τον Χόλαντ, εκείνη απάντησε με χιούμορ: «Αλήθεια; Δεν έχω δει τίποτα από αυτά!».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο γνωστός στιλίστας της, Λο Ρόουτς, είχε δηλώσει ότι «ο γάμος έχει ήδη γίνει», ενισχύοντας τις σχετικές φήμες.

«Βρήκα τον άνθρωπό μου»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τομ Χόλαντ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύζυγό του, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή του.

«Η δουλειά μας μπορεί να δημιουργήσει πολύ στρεσογόνες καταστάσεις και είναι υπέροχο να έχεις μια σχέση που αντέχει στον χρόνο. Μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με τρόπους που μόνο εμείς καταλαβαίνουμε, γιατί μόνο εμείς γνωρίζουμε πραγματικά πώς είναι να ζεις αυτή τη ζωή», ανέφερε.

Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας: «Βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη και είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τόση υποστήριξη και ασφάλεια».

Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά την επιβεβαίωση

Το ζευγάρι ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι, καθώς θα προωθήσει τις νέες κινηματογραφικές του δουλειές.

Ο Χόλαντ πρωταγωνιστεί στο «Spider-Man: Brand New Day», ενώ η Zendaya συμμετέχει στην πολυαναμενόμενη ταινία «The Odyssey», του Κρίστοφερ Νόλαν.

Οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε επίσημη εκδήλωση έπειτα από τέσσερα χρόνια, σε φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 15 Ιουνίου, τραβώντας για ακόμη μία φορά τα φώτα της δημοσιότητας.

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