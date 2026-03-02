Zendaya και Τομ Χόλαντ: Παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - «Ο γάμος έχει ήδη γίνει»

Φήμες περί μυστικού γάμου της Zendaya και του Τομ Χόλαντ προκάλεσαν οι δηλώσεις του στιλίστα της ηθοποιού, Law Roach, στο πλαίσιο των Actor Awards (SAG) 2026.

Μιλώντας στο Access Hollywood, στο κόκκινο χαλί ο Roach ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε», ενώ σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Είναι απολύτως αλήθεια», χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο της τελετής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 είχε επιβεβαιωθεί ο αρραβώνας του ζευγαριού, όταν η Zendaya εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες με δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι.

Η Zendaya και ο Τομ Χόλαντ επισημοποίησαν δημόσια τη σχέση τους το 2021, έχοντας γνωριστεί το 2017 στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming. Το ζευγάρι διατηρεί διαχρονικά χαμηλό προφίλ ως προς την προσωπική του ζωή.

Tom Holland and Zendaya are now married, says stylist Law Roach



(via: @accesshollywood) pic.twitter.com/wZzHKEIUYx — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 2, 2026

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter το 2023, ο Χόλαντ είχε δηλώσει ότι προστατεύουν συνειδητά τη σχέση τους από τη δημοσιότητα, σημειώνοντας πως δεν θεωρούν ότι οφείλουν να τη μοιράζονται δημόσια.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά των δύο ηθοποιών, οι δηλώσεις του προσωπικού στυλίστα της Zendaya, Law Roach να παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

