Τομ Χόλαντ: «Η Οδύσσεια είναι μια ταινία που δεν έχει όμοιά της»

Δεν κρύβεται ο ενθουσιασμός του Τομ Χόλαντ για τον Κρίστοφερ Νόλαν και τη νέα του ταινία «Οδύσσεια» στην οποία πρωταγωνιστεί ως Τηλέμαχος. Ο Βρετανός ηθοποιός κάνει διαρκώς δηλώσεις για την εμπειρία του στα γυρίσματα χαρακτηρίζοντάς την ως την καλύτερη της καριέρας του έως τώρα. «Το σενάριο είναι το καλύτερο από όσα έχω διαβάσει και ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι σπουδαίος συνεργάτης. Ξέρει ακριβώς τι θέλει αλλά δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου νιώθεις ελεύθερος να προτείνεις ιδέες ή να χτίσεις τον ήρωά σου με τον δικό σου τρόπο». Ο Χόλαντ βρίσκεται τώρα στα γυρίσματα της νέας ταινίας του «Spiderman» στη Γλασκόβη και τα γυρίσματα πραγματοποιούνται με την παρουσία χιλιάδων θαυμαστών.

Για την «Οδύσσεια», ο ηθοποιός είπε επίσης ότι «είναι η καλύτερη δουλειά στη ζωή μου χωρίς αμφιβολία. Η καλύτερη εμπειρία στα σετ. Ήταν απολαυστικό, ήταν διαφορετικό και πιστεύω πως η ταινία δεν έχει όμοιά της. Ο Κρίστοφερ είναι απίθανος και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο καλύτερος σε αυτό που κάνει. Το να βρίσκομαι στην πρώτη θέση και να βλέπω από απόσταση αναπνοής όλη τη διαδικασία, να συμμετέχω και να μαθαίνω από έναν κορυφαίο της τέχνης του, ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ», υπογραμμίζει ο Τομ Χόλαντ.

Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» ακολουθεί στις 31 Ιουλίου 2026. Πριν από ένα μήνα έγινε γνωστό ότι διατέθηκαν εισιτήρια της «Οδύσσειας» για 26 αίθουσες IMAX στις σε όλο τον κόσμο και έγιναν ανάρπαστα, έναν ολόκληρο χρόνο πριν την πρεμιέρα.