Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί - Υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ήταν το μήνυμα - απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προς τις αιτιάσεις της Τουρκίας, ανήμερα Χριστουγέννων.

Από τη Σάμο, όπου βρίσκεται σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο υπουργός απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας: «Η πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο. Δεν έχει διατυπώσει οποιαδήποτε απειλή για κανέναν από τους γείτονες, δεν έχει καταγράψει ούτε εκφράσει την οποιαδήποτε εδαφική η άλλη διεκδίκηση εναντίον οποιοσδήποτε άλλης χώρας πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

«Όμως από την άλλη η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι συνταγματική υποχρέωση των ενόπλων δυνάμεων της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Αυτές τις άγιες ημέρες η Ελλάδα εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης βασισμένο στην Ιστορία, στις παραδόσεις της αλλά και ως υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων» δήλωσε εμφατικά ο Νίκος Δένδιας από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Η τουρκική πρόκληση

Κατά την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των συντακτών, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Άκτουρκ, είχε αποδώσει την ευθύνη για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο στην... Ελλάδα: «Στη βάση των ισχυρισμών για παραβίαση του εναέριου χώρου βρίσκεται η ιστορικά άνευ προηγουμένου ασυνέπεια της Ελλάδας όσον αφορά την προσέγγισή της για τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο. Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στην Αιγαίο πραγματοποιούνται στον διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των καλών σχέσεων γειτονίας».

Για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ο ίδιος είχε δηλώσει: «Με την εν λόγω πρωτοβουλία δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής απειλής για την Τουρκία. Η Τουρκία παραμένει αποφασισμένη στη διαφύλαξη της σταθερότητας στην περιοχή και στη συνέχιση του διαλόγου. Οι δηλώσεις του Ισραήλ για την Τουρκία και η ρητορική του, που ενδέχεται να οξύνουν την ένταση στην περιοχή, δεν έχουν καμία ανταπόκριση με τις πραγματικότητες στο πεδίο και στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας, στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τάσσεται υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ενέργειες που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο. Η στάση της Τουρκίας όσον αφορά την ασφάλεια και τα δικαιώματα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” είναι σαφής και αμετάβλητη. Η Τουρκία δεν απέφυγε μέχρι σήμερα να ασκήσει τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί ως εγγυήτρια και δεν θα αποφύγει να το πράξει ούτε στο μέλλον. Συμπερασματικά, η Τουρκία δεν είναι η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά οι μη συμπεριληπτικές και μονομερείς ενέργειες, οι προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης της περιοχής ως χώρου συνεργασίας και σταθερότητας, παρά ως πεδίου σύγκρουσης».