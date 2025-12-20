Ανενόχλητα τουρκικά αλιευτικά «εισβάλλουν» ξανά σε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι
Το καλοκαίρι που πέρασε τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν μέχρι και την... Τήνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δεν κάμπτονται -άλλωστε δεν συναντούν και συχνά αντίσταση- οι Τούρκοι ψαράδες και για μια ακόμη φορά, έπειτα από καιρό, «εισβάλλουν» σε θαλάσσια περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων όπως φαίνεται, για να αλιεύσουν.
Στο βίντεο που δημοσιεύσει ο Ναύαρχος (ε.α.) του Λιμενικού, Νίκος Σπανός, φαίνεται από ραντάρ Έλληνα αλιέα ότι στις 21:00 του Σαββάτου αρκετά τουρκικά αλιευτικά επιχειρούν κοντά στο Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
13:51 ∙ WHAT THE FACT
Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως
19:15 ∙ TRAVEL
Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα
13:20 ∙ WHAT THE FACT