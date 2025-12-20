Ανενόχλητα τουρκικά αλιευτικά «εισβάλλουν» ξανά σε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι

Δεν κάμπτονται -άλλωστε δεν συναντούν και συχνά αντίσταση- οι Τούρκοι ψαράδες και για μια ακόμη φορά, έπειτα από καιρό, «εισβάλλουν» σε θαλάσσια περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων όπως φαίνεται, για να αλιεύσουν.

Στο βίντεο που δημοσιεύσει ο Ναύαρχος (ε.α.) του Λιμενικού, Νίκος Σπανός, φαίνεται από ραντάρ Έλληνα αλιέα ότι στις 21:00 του Σαββάτου αρκετά τουρκικά αλιευτικά επιχειρούν κοντά στο Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι.

Δείτε το βίντεο:

