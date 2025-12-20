Ανενόχλητα τουρκικά αλιευτικά «εισβάλλουν» ξανά σε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι

Το καλοκαίρι που πέρασε τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν μέχρι και την... Τήνο

Newsbomb

Ανενόχλητα τουρκικά αλιευτικά «εισβάλλουν» ξανά σε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν κάμπτονται -άλλωστε δεν συναντούν και συχνά αντίσταση- οι Τούρκοι ψαράδες και για μια ακόμη φορά, έπειτα από καιρό, «εισβάλλουν» σε θαλάσσια περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων όπως φαίνεται, για να αλιεύσουν.

Στο βίντεο που δημοσιεύσει ο Ναύαρχος (ε.α.) του Λιμενικού, Νίκος Σπανός, φαίνεται από ραντάρ Έλληνα αλιέα ότι στις 21:00 του Σαββάτου αρκετά τουρκικά αλιευτικά επιχειρούν κοντά στο Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν παρέλαβε νέο υποβρύχιο: «Είμαστε ισχυροί σε αέρα, στεριά και θάλασσα»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών - Πάνω απο 120 μέσα σε λίγες ώρες

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Άντεξαν και πήραν παλικαρίσιο βαθμό οι νεοφώτιστοι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε πεζή και την παράτησε στο οδόστρωμα

22:28LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του, Τζορτζ, ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα γεύματα για άστεγους - Είχε επισκεφτεί την ίδια οργάνωση με την Νταϊάνα όταν ήταν 11 ετών

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: «Όρθια» στο Φάληρο

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για μια 15χρονη στο Ηράκλειο: Άνδρας δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της και την απειλούσε

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Κορσική: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι - Δείτε βίντεο

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Αργεντινής χαιρετίζει την «πίεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δύο ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν για φωτιά σε αυτοκίνητα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ανενόχλητα τουρκικά αλιευτικά «εισβάλλουν» ξανά σε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι

21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά

21:34ΥΓΕΙΑ

Η ουλίτιδα μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Eξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές οχημάτων στην Αττική- Τα παραποιούσαν και τα μεταπωλούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες

21:09LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για Τζάκρη: «Συνεχίζει τον κατήφορο του ψεύδους - Είναι μια γυρολόγος της πολιτικής»

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Μόνο ο Τραμπ έχει τη δύναμη να σταματήσει τον πόλεμο»

20:26LIFESTYLE

Εβελίνα Παπούλια για «Δύο Ξένοι»: «Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: «Όρθια» στο Φάληρο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Κορσική: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι - Δείτε βίντεο

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ήταν φοβισμένος o θείος», λέει ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Άντεξαν και πήραν παλικαρίσιο βαθμό οι νεοφώτιστοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ