Σαμοθράκη: Συγκλονίζει η περιγραφή του καπετάνιου που δέχθηκε πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εμείς πήγαμε εκεί για να διαμαρτυρηθούμε γιατί ψάρευαν σε ελληνικά νερά» λέει ο καπετάνιος

Τις στιγμές τρόμου που βίωσε από την επίθεση Τούρκων ψαράδων στη Σαμοθράκη περιέγραψε μιλώντας στο voria.gr, ο καπετάνιος, Φάνης Μαυροθαλασσίτης.

«Βγάλανε το όπλο κι αρχικά έριξαν στον αέρα. Την ώρα που έκανα ελιγμούς για να αποφύγω τον εμβολισμό από τις τουρκικές μηχανότρατες, έστρεψαν το όπλο πάνω μας και συνέχισαν να πυροβολούν», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαυροθαλασσίτης.

Ο καπετάνιος παραμένει σοκαρισμένος από την επίθεση των Τούρκων ψαράδων που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στα διεθνή ύδατα μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης. «Ρίχνανε πάνω στο σκάφος . Όχι μόνο στο δικό μου αλλά και σε άλλα Ελληνικά που ήταν δίπλα», λέει ο καπετάνιος από την Κεραμωτή Καβάλας που την τελευταία στιγμή κατάφερε να αποφύγει και τις σφαίρες και τον εμβολισμό από τα διπλάσια σε μέγεθος τουρκικά αλιευτικά.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εμείς πήγαμε εκεί για να διαμαρτυρηθούμε γιατί ψάρευαν σε ελληνικά νερά. Μόλις μας είδαν άρχισαν να μας καταδιώκουν και στη συνέχεια να πυροβολούν. Ήμασταν ανυπεράσπιστοι , εντελώς μόνοι μας μολονότι είχαμε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές», καταγγέλει.

Την ίδια ώρα ανάστατοι από το περιστατικό είναι και οι υπόλοιποι ψαράδες της Κεραμωτής που όπως επισημαίνουν τα τουρκικά αλιευτικά μπαίνουν ολοένα και πιο συχνά στα ελληνικά χωρικά ύδατα αλιεύοντας μάλιστα με μεθόδους και μέσα που απαγορεύουν οι διεθνείς κανονισμοί.

