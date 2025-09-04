«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» - Νέα μαρτυρία Έλληνα ψαρά

Οι Τούρκοι ψαράδες απείλησαν, προσπάθησαν να εμβολίσουν και τελικά πυροβόλησαν τους Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι τους πλησίασαν μόνο και μόνο για να δουν τι ήθελαν

«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» - Νέα μαρτυρία Έλληνα ψαρά
Στιγμιότυπο από το επεισόδιο στο Θρακικο Πέλαγος με τους Τούρκους ψαράδες να πυροβολούν κατά των Ελλήνων
Μια ακόμη ένταση προκλήθηκε μεταξύ τουρκικών αλιευτικών και ελληνικών αλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης το βράδυ της Τρίτης.

Οι Τούρκοι ψαράδες απείλησαν, προσπάθησαν να εμβολίσουν και τελικά πυροβόλησαν τους Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι τους πλησίασαν μόνο και μόνο για να δουν τι ήθελαν. Μάλιστα, οι Τούρκοι ψαράδες - σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ελλήνων - είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα αλλά μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά, βγήκαν στα διεθνή, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένα ακόμη θερμό επεισόδιο.

Όπως κατήγγειλε στο MEGA ο Έλληνας ψαράς, Γιώργος Μανωλής, που δέχθηκε τα πυρά των Τούρκων: «Πήγαμε κοντά τους να δούμε τι κάνουν. Άρχισαν να μας κυνηγούν, να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Οι Τούρκοι κυνηγούσαν τα σκάφη μας για να τα βουλιάξουν. Φώναζαν "βουλιάξτε τους, βουλιάξτε τους".

Δουλεύουμε και εμείς στην ίδια περιοχή. Ήμασταν κοντά στην περιοχή, μας είδαν οι Τούρκοι. Είχαν κατέβει μέχρι και στα τέσσερα μίλια. Ήταν δηλαδή μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εμείς ήμασταν ειρηνικά, δεν προκαλέσαμε κανέναν. Μόλις είδαν οι Τούρκοι τα ελληνικά αλιευτικά, βγήκαν στα διεθνή χωρικά ύδατα.».

Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε: «Δουλεύουμε σε αυτό το μέρος, ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Εδώ βγάζουμε τα ψάρια. Εδώ γίνεται κυριολεκτικά η μάχη των ψαριών. Σιγά σιγά τα αποθέματα των ψαριών εξαντλούνται. Δεν είναι τα ελληνικά σκάφη που εξαντλούν τα αποθέματα αλλά τα τουρκικά. Οι Τούρκοι δουλεύουν με παράνομο φωτισμό και με μεγάλες γεννήτριες».

Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

Τι απαντά το Λιμενικό για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών

Ανακοίνωση με αφορμή όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα. Όπως σημειώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριοποίησής τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα «Integrated Maritime Services» (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS).

Στην ανακοίνωση επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2025:

xartis.jpg

«Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στην περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ.», σημειώνει το Λιμενικό Σώμα και προσθέτει:

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.

