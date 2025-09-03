Η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει σήμερα τα αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης - Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

Νέα δεδομένα από το MarineTraffic δείχνουν συγκέντρωση τουρκικών αλιευτικών στην περιοχή

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Με συνοδεία του τουρκικού Λιμενικού βγήκαν σήμερα τα τουρκικά αλιευτικά για να ψαρέψουν με τις απαγορευμένες όπως προκύπτει μεθόδους, ανοιχτά της Σαμοθράκης και στο όριο των διεθνών υδάτων...

Οι εικόνες που δημοσιεύει το Newsbomb τραβήχτηκαν από Έλληνα αλιέα λίγες ώρες νωρίτερα, και δείχνουν ότι η τουρκική ακτοφυλακή -σε αντίθεση με το ελληνικό Λιμενικό που χθες δεν... εμφανίστηκε παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των Ελλήνων ψαράδων που δέχονταν πυροβολισμούς - συνοδεύει τα αλιευτικά!

Η απάντηση του Λιμενικού για τα χθεσινά γεγονότα αρκέστηκε στο ότι το συμβάν με τη βίαιη απώθηση των ελληνικών αλιευτικών σκαφών, συνέβη σε διεθνή ύδατα. Παράλληλα, θυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έδωσε προχθες μια περίεργη... εξήγηση για την κατάσταση, κάνοντας λόγο για άτυπη συμφωνία της χώρας μας με τη γείτονα από το 2017, και παραχώρηση λόγο της... διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών που είχαν συλληφθεί στον Έβρο!

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου ιστοτόπου MarineTraffic που παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση όσα πλοία και σκάφη έχουν ανοιχτούς τους πομπούς τους (AIS), τουλάχιστον πέντε - μεγάλου μεγέθους- τουρκικά αλιευτκά σκάφη έχουν ξεκινήσει από τις ακτές της Τουρκίας και κατευθύνονται προς την θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Θάσο και την Σαμοθράκη.

Μεταξύ των σκαφών που φαίνονται να κινούνται δυτικά, ξεχωρίζουν:

  • Eker Osman: μεσαίου μεγέθους αλιευτικό (25×8 μέτρα)
  • Hicaz 6: μεγάλο αλιευτικό (40×14 μέτρα), κατασκευής 2013
  • Çalışkan Kardeşler: νεότευκτο (2021) και ισχυρό σκάφος (40×18 μέτρα)
  • Geciciler Balikcil I: τουρκικό αλιευτικό χωρίς διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, αλλά με σταθερή παρουσία στο Αιγαίο.
  • Korkmazlar Blk. 1: αλιευτικό (36×17 μέτρα)
Η πορεία των τουρκικών αλιευτικών υς εντοπίζεται από τα τουρκικά παράλια προς τα δυτικά, σε θαλάσσια ζώνη που περιλαμβάνει τον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Σαμοθράκη, την Αλεξανδρούπολη και τα διεθνή ύδατα.

Αλιευτικά που βρίσκονται ήδη στην περιοχή

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα τουρκικά αλιευτικά που καταγράφηκαν χτες στο Θρακικό Πέλαγος δεν έχουν δώσει νεότερο στίγμα τις τελευταίες ώρες, δημιουργώντας ασάφεια για την ακριβή τους θέση και δραστηριότητα.

Μεταξύ αυτών:

  • Burhan Reis 5: καταγράφηκε με πορεία 330° και χαμηλή ταχύτητα (1,3 kn), τελευταία αναφορά πριν από σχεδόν 12 ώρες.
  • Ariciogullari Balikcilik: σε πορεία προς Τουρκία, τελευταία αναφορά πριν από 15 ώρες.
  • Geciciler Balikcilik 2: με χαμηλή ταχύτητα (1,8 kn), τελευταία θέση πριν από 18 ώρες.
  • Hicaz 5: καταγράφηκε στα 5,5 kn με κατεύθυνση βόρεια, τελευταία αναφορά πριν από 18 ώρες.
  • Ariciogullari 2: πολύ χαμηλή ταχύτητα (0,4 kn), τελευταία θέση πριν από 8 ώρες.
Η έλλειψη νέων δεδομένων δημιουργεί ερωτήματα για το αν τα σκάφη παραμένουν στην περιοχή, αν έχουν κατευθυνθεί σε τουρκικά λιμάνια ή αν έχουν κλείσει τα συστήματα εντοπισμού τους. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αίσθηση αβεβαιότητας, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο.

Η νέα αυτή κινητικότητα καταγράφεται λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά σκάφη, σε περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους Έλληνες αλιείς. Αν και δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές, η παρουσία περισσότερων τουρκικών αλιευτικών στην περιοχή εκλαμβάνεται ως σημάδι πιθανής κλιμάκωσης.

Κλίμα ανησυχίας στη Θράκη

Τοπικές κοινωνίες και επαγγελματίες αλιείς εκφράζουν τον φόβο ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε νέα επεισόδια, ενώ η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η διπλωματική διάσταση του ζητήματος δεν αποκλείεται να ανοίξει νέο γύρο αντιπαράθεσης με την Άγκυρα, σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία.

