Τραγωδία στο Κιλιμάντζαρο: Συντριβή ελικοπτέρου με δύο νεκρούς

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων, σύμφωνα με τις αρχές. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο τουρίστες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε χθες κοντά στο στρατόπεδο Μπαράφου.

Στα θύματα περιλαμβάνονται ένας οδηγός, ένας γιατρός, ο πιλότος και δύο ξένοι τουρίστες, των οποίων τα ονόματα και η υπηκοότητα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Το Κιλιμάντζαρο, η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, βρίσκεται σε ύψος σχεδόν 6.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και προσελκύει κατά μέσο όρο 50.000 τουρίστες ετησίως.