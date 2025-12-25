Τραγωδία στο Κιλιμάντζαρο: Συντριβή ελικοπτέρου με δύο νεκρούς
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο τουρίστες
Ένα ελικόπτερο συνετρίβη στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων, σύμφωνα με τις αρχές. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο τουρίστες.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε χθες κοντά στο στρατόπεδο Μπαράφου.
Στα θύματα περιλαμβάνονται ένας οδηγός, ένας γιατρός, ο πιλότος και δύο ξένοι τουρίστες, των οποίων τα ονόματα και η υπηκοότητα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Το Κιλιμάντζαρο, η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, βρίσκεται σε ύψος σχεδόν 6.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και προσελκύει κατά μέσο όρο 50.000 τουρίστες ετησίως.
