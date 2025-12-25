Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Επανομή

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 για άγνωστη αιτία

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Επανομή

Φωτ. Αρχείου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα των Χριστουγέννων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά σε μονοκατοκία στην περιοχή της Επανομής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στη σκεπή του σπιτιού.

