Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Επανομή
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 για άγνωστη αιτία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα των Χριστουγέννων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά σε μονοκατοκία στην περιοχή της Επανομής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στη σκεπή του σπιτιού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Επανομή
18:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. για τον Γιακουμάκη
17:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ