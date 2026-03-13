Θεοδωρικάκος: «Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό»

Για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αυξήσεις των τιμών σε καύσιμα και προϊόντα, μίλησε στο MEGA ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Έχουμε κάνει τα πάντα για να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη και να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους ανθρώπους. (…) Αλλά εδώ τώρα θέλω να είμαι ευθύς και ειλικρινής. Αυτή πιθανότατα είναι η δυσκολότερη και η χειρότερη κρίση», είπε αρχικά ο υπουργός.

«Εδώ πέρα, οι συνέπειες έχουν μία ασυμμετρία. Εμείς είμαστε στην κατηγορία που, χωρίς καμία αμφιβολία οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα, δοκιμαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας ευρύτερα στον κόσμο, στην Ευρώπη, στη μεγάλη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και βλέπουμε κάθε μέρα ότι έχουμε τρελά σκαμπανεβάσματα στην τιμή του πετρελαίου. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με τις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, με όλο αυτό που ζούμε».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Την αισχροκέρδεια δεν πρόκειται να την ανεχτούμε. Πήραμε μέτρα, είναι σκληρά, ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσουν, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών».

«Θα παρακολουθήσουμε την πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, να δούμε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, γιατί πηγαίνουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου κατ’ αρχήν με αυτό το μέτρο και ανάλογα θα κινηθούμε στη συνέχεια. (…) Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό», τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» επισήμανε για ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες σημείωσε:

«Πιστεύω ότι πρέπει να δείξουν κοινωνική ευθύνη, να αποφύγουν να κάνουν πράξεις αισχροκέρδειας, να τηρήσουν τον νόμο».

«Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε τα πάντα για όλους και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους. Και αυτό κάνουμε με αυτό το μέτρο του πλαφόν, το οποίο επιμένω είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες, αλλά είναι δίκαιο και καλό για την κοινωνία», κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.