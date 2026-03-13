Θεοδωρικάκος: «Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό»

«Την αισχροκέρδεια δεν πρόκειται να την ανεχτούμε. Πήραμε μέτρα, είναι σκληρά, ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσουν, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών»

Για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αυξήσεις των τιμών σε καύσιμα και προϊόντα, μίλησε στο MEGA ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Έχουμε κάνει τα πάντα για να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη και να στηρίξουμε και τους πιο αδύναμους ανθρώπους. (…) Αλλά εδώ τώρα θέλω να είμαι ευθύς και ειλικρινής. Αυτή πιθανότατα είναι η δυσκολότερη και η χειρότερη κρίση», είπε αρχικά ο υπουργός.

«Εδώ πέρα, οι συνέπειες έχουν μία ασυμμετρία. Εμείς είμαστε στην κατηγορία που, χωρίς καμία αμφιβολία οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα, δοκιμαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά. Υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας ευρύτερα στον κόσμο, στην Ευρώπη, στη μεγάλη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και βλέπουμε κάθε μέρα ότι έχουμε τρελά σκαμπανεβάσματα στην τιμή του πετρελαίου. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με τις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, με όλο αυτό που ζούμε».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Την αισχροκέρδεια δεν πρόκειται να την ανεχτούμε. Πήραμε μέτρα, είναι σκληρά, ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσουν, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών».

«Θα παρακολουθήσουμε την πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, να δούμε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, γιατί πηγαίνουμε μέχρι τις 30 Ιουνίου κατ’ αρχήν με αυτό το μέτρο και ανάλογα θα κινηθούμε στη συνέχεια. (…) Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό», τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» επισήμανε για ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες σημείωσε:

«Πιστεύω ότι πρέπει να δείξουν κοινωνική ευθύνη, να αποφύγουν να κάνουν πράξεις αισχροκέρδειας, να τηρήσουν τον νόμο».

«Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε τα πάντα για όλους και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους. Και αυτό κάνουμε με αυτό το μέτρο του πλαφόν, το οποίο επιμένω είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες, αλλά είναι δίκαιο και καλό για την κοινωνία», κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε για την δολοφονία του 20χρονου

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί οι βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι βασικοί παίκτες εξουσίας Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί – Ανάλυση

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές γδύθηκαν στον αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα παρασυρθεί σε πόλεμο με το Ιράν - Θα μείνουμε μακριά από την κόλαση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εισαγωγές «πνίγουν» το ελληνικό ρύζι - Στις αποθήκες 4.000 τόνοι

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Φλόριντα: 27χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια και σκότωσε την 1 μηνός κόρη του

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική ο Μπολσονάρο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Στα Τίρανα βρέθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για άτυπη συνάντηση με τον Έντι Ράμα

19:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δωρεάν προβολές υποψήφιων ταινιών Βραβείου Κοινού LUX - Πού προβάλλονται

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος μπαίνει στην τελική φάση της σεζόν - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας-Γερουλάνος κατά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, ίσες αποστάσεις από Κατρίνη, τη δικαιολογεί η Διαμαντοπούλου, σιγή από Γιαννακοπούλου

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

19:10LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Σε σοκ η Αλίκη με την εγκυμοσύνη της

19:07ΕΥ ΖΗΝ

Αν μπορείτε να κάνετε αυτό το τεστ 10 δευτερολέπτων μετά τα 60, είστε σε εξαιρετική φόρμα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στέλνει πεζοναύτες στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ - Στην αντεπίθεση το Ιράν με Πεζεσκιάν με προπαγανδιστικό βίντεο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μωρά φώκιες κοιμούνται σε σπηλιά στην Αλόννησο

18:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γ' Χαιρετισμοί: Δείτε live την ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Τρικάλων

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Φλόριντα: 27χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια και σκότωσε την 1 μηνός κόρη του

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στέλνει πεζοναύτες στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ - Στην αντεπίθεση το Ιράν με Πεζεσκιάν με προπαγανδιστικό βίντεο

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα, βρήκα ένα μαχαίρι στο έδαφος για να αμυνθώ χωρίς να ξέρω ποιον χτύπησα» - Τι ισχυρίστηκε ο βασικός ύποπτος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

18:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γ' Χαιρετισμοί: Δείτε live την ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Τρικάλων

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά, όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

18:24ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών- Γύρισε δύο ώρες μετά και έχανε τα λόγια του

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Γ' Χαιρετισμοί της Παναγίας

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ