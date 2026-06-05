Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Υπενοικίαζε βασιλικές κατοικίες για χρόνια- Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες

Snapshot Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου εισέπραττε ιδιωτικά έσοδα από την υπενοικίαση τριών βασιλικών κατοικιών μέσω του Crown Estate, καταβάλλοντας σχεδόν μηδενικό μίσθωμα.

Εκτιμάται ότι τα ετήσια κέρδη του από τις υπενοικιάσεις μπορούσαν να φτάσουν τις 180.000 λίρες, με το συνολικό ποσό σε βάθος εικοσαετίας να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια λίρες.

Η πρακτική της υπενοικίασης σταμάτησε τον Απρίλιο του 2026, ενώ ο Άντριου έχει παραιτηθεί από ενοικιάσεις και αποχώρησε από βασιλικά ακίνητα για να εγκατασταθεί σε μικρότερο κατάλυμα.

Ο βασιλιάς Κάρολος πληρώνει το ενοίκιο για τις κόρες του Άντριου, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, οι οποίες δεν εργάζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου εμφανίστηκε πρόσφατα με μώλωπες στο πρόσωπο, που συνδέονται με μια "μη σοβαρή ιατρική κατάσταση", χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου -γνωστός πλέον ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ- εισέπραττε ιδιωτικά έσοδα από την υπενοικίαση τριών βασιλικών κατοικιών που διαχειριζόταν μέσω του Crown Estate. Αποκάλυψε ότι κατάφερνε να αποκομίζει κέρδη από αυτά τα ακίνητα, παρόλο που ο ίδιος πλήρωνε ένα σχεδόν μηδενικό μίσθωμα.

Το ακριβές ύψος των ποσών που εισέπραξε δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ούτε έχουν γίνει γνωστοί οι όροι των ιδιωτικών συμφωνιών. Ειδικοί της κτηματαγοράς ωστόσο εκτιμούν ότι, κατά τα τελευταία του χρόνια στο Ουίνδσορ, ο Άντριου θα μπορούσε να εισπράττει έως και 180.000 λίρες ετησίως. Σε βάθος εικοσαετίας, και συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις στα ενοίκια, το συνολικό ποσό ενδέχεται να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια λίρες. Η πρακτική αυτή σταμάτησε μόλις τον Απρίλιο του 2026, όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι ένοικοι από τα ακίνητα.

Η αποκάλυψη σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για τη βασιλική οικογένεια, με τον Άντριου να έχει κληθεί να παραδώσει και άλλα ακίνητα -όπως το πολυτελές Royal Lodge με τα 30 δωμάτια- ή έχει παραιτηθεί από ενοικιάσεις ακινήτων (όπως έκανε πρόσφατα παραχωρώντας ένα ακόμη οίκημα) για να εγκατασταθεί σε μικρότερο κατάλυμα.

Η Ελισάβετ και ο Άντριου το 2004 AP

Η έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου (NAO) αποκάλυψε επίσης ότι ο Βασιλιάς Κάρολος πληρώνει το ενοίκιο για να μένουν στα βασιλικά παλάτια οι κόρες του Άντριου, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, οι οποίες δεν εργάζονται ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Είναι η πρώτη αναφορά σε βασιλικές κατοικίες εδώ και 20 χρόνια και δείχνει ότι ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, η οικογένειά του και το προσωπικό του είχαν 12 ακίνητα, που ανήκαν στο Crown Estate. Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι η έκθεση ήταν «σύμφωνη με τη δέσμευση του βασιλικού οίκου για διαφάνεια». Ο έκπτωτος πρίγκιπας είχε πληρώσει 7,5 εκατομμύρια λίρες για επισκευές όταν ανέλαβε τη μίσθωση του Royal Lodge, και αυτό σήμαινε ότι δεν χρειαζόταν να πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο .

Eμφανίστηκε με μελανιά στο μάγουλο

Την ίδια στιγμή στην πρώτη του εμφάνιση μετά από αρκετές εβδομάδες, ο φωτογραφικός φακός συνελαβε τον Άντριου με μώλωπες στο πρόσωπο. Ένα μεγάλο κοκκινωπό σημάδι κάλυπτε μεγάλο μέρος από το δεξί του μάγουλο και την περιοχή γύρω από το μάτι.

Ο 66χρονος Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ εθεάθη την Πέμπτη 4/6 να οδηγεί το όχημά του, τύπου Land Rover, εντός του κτήματος Σάντρινγκχαμ, κοντά στη νέα του μόνιμη κατοικία, τη Μαρς Φαρμ. Μαζί του είχε συνεπιβάτες έναν άνδρα και έναν σκύλο. Οι φωτογραφίες πυροδότησαν συζητήσειςγια το αν το τραύμα προήλθε από κάποια πτώση ή πιθανή συμπλοκή, πληροφορίες από τους Times αναφέρουν ότι η κατάσταση αυτή εκτιμάται πως συνδέεται με μια "μη σοβαρή ιατρική κατάσταση".

Μια πηγή κοντά στον πρώην Δούκα της Υόρκης δήλωσε στην Daily Mail ότι ο μώλωπας δεν αποτελεί «λόγο ανησυχίας» και ότι δεν υπήρξε «κανένα δράμα». Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω ιατρικού απορρήτου.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας απομακρύνθηκε από τη βασιλική οικογένεια καθώς ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους του τον Οκτώβριο του 2025, καθώς αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Οι δεσμοί του Άντριου με τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη προκάλεσαν κλυδωνισμούς στο Μπάκιγχαμ, αν και ο ίδιος αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με τη σχέση τους.

Ο δεύτερος γιος της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ συνελήφθη στο σπίτι του τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο Άντριου συνελήφθη καθώς η αστυνομία διερευνά ισχυρισμό ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν στον προηγούμενο ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου και αφέθηκε ελεύθερος αφού πέρασε περίπου 11 ώρες υπό αστυνομική κράτηση .

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