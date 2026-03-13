Newsbomb

Σέρρες: Εισαγωγές «πνίγουν» το ελληνικό ρύζι - Στις αποθήκες 4.000 τόνοι
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 4.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες των ορυζοπαραγωγών στη Βαμβακιά Σερρών, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι η τιμή πώλησης έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακιάς, Ηλίας Μέσας , η τιμή του ρυζιού έχει φτάσει σε επίπεδα – ρεκόρ χαμηλής τιμής, αγγίζοντας μόλις τα 20 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την τιμή οι παραγωγοί δυσκολεύονται να διαθέσουν την παραγωγή τους στην αγορά.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό στον αγροτικό κόσμο της περιοχής, καθώς οι αποθήκες παραμένουν γεμάτες και το κόστος παραγωγής συνεχίζει να πιέζει οικονομικά τους ορυζοπαραγωγούς. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους ότι, αν δεν βρεθεί άμεσα λύση για τη διάθεση του προϊόντος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

ryzi-2.jpg

Unsplash

Η αγορά έχει πλημμυρίσει από εισαγόμενο ρύζι, αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακιάς, Ηλίας Μέσας, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο αυτό πιέζει ακόμη περισσότερο τις τιμές και δυσκολεύει τη διάθεση της ελληνικής παραγωγής.

Όπως τονίζει, πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους ορυζοπαραγωγούς των Σερρών, αλλά συνολικά τους παραγωγούς σε ολόκληρη τη Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν μεγάλες ποσότητες της παραγωγής τους να παραμένουν αδιάθετες.

Οι παραγωγοί, όπως υπογραμμίζει, βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική θέση, καθώς το κόστος καλλιέργειας παραμένει υψηλό, ενώ οι τιμές πώλησης κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η περίοδος για τη νέα σπορά πλησιάζει, ωστόσο η κατάσταση παραμένει αβέβαιη. Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά διλήμματα για το πώς θα κινηθούν τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, καθώς οι χαμηλές τιμές και οι μεγάλες ποσότητες αδιάθετου προϊόντος δημιουργούν έντονο προβληματισμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
