Το ΕΜΣΤ διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά δύο καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

Το ΕΜΣΤ οργανώνει φέτος για πρώτη φορά δύο καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, προσκαλώντας τους νεαρούς επισκέπτες να ζήσουν το μουσείο ως χώρο φαντασίας και δημιουργικών συναντήσεων.

Με αφετηρία τις τρέχουσες εκθέσεις του Μουσείου, Ωδή στα πράγματα. Νίκη Καναγκίνη. Αναδρομική και Γιάννης Χρήστου: Εναντιοδρομία τα εργαστήρια αξιοποιούν την τέχνη ως πεδίο παιχνιδιού, πειραματισμού και προσωπικής έκφρασης, προσφέροντας μια χαρούμενη καλλιτεχνική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο learning@emst.gr, αναφέροντας το όνομα και την ηλικία του παιδιού ή του εφήβου.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 12–15 ΕΤΩΝ

ΉΧΟΙ, ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο πλαίσιο της έκθεσης Γιάννης Χρήστου: Εναντιοδρομία

Ένα εργαστήριο για εφήβους που αγαπούν τον ήχο, την κίνηση, την παρατήρηση και τον πειραματισμό. Εμπνευσμένο από τις μεθοδολογίες του Γιάννη Χρήστου, το πρόγραμμα προσφέρει μια καλλιτεχνική εμπειρία όπου η μουσική συναντά τη σύγχρονη τέχνη.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν γραφικές παρτιτούρες, θα κατασκευάσουν tape loops από ανακυκλωμένες μαγνητοταινίες, θα ηχογραφήσουν ήχους του μουσείου και του περιβάλλοντος και θα εξερευνήσουν τη σωματικότητα της μουσικής. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με μια συλλογική μεταμουσική δράση που θα παρουσιαστεί στον χώρο του μουσείου.

Πληροφορίες:

Πρώτος κύκλος: 17, 18, 19, 22, 23 Ιουνίου 2026

Δεύτερος κύκλος: 24, 25, 26, 29, 30 Ιουνίου 2026

Διάρκεια / Ώρες: Πέντε ημέρες, 10:00 – 14:00

Ηλικίες: 12–15 ετών

Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα

Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Στέφη Στούρη

Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ (δηλώνετε συμμετοχή σε έναν από τους δύο κύκλους)

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7–12 ΕΤΩΝ

ΑΣ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ

Στο πλαίσιο της έκθεσης Ωδή στα Πράγματα. Νίκη Καναγκίνη. Αναδρομική

Το εργαστήριο καλεί τα παιδιά να γνωρίσουν το καλλιτεχνικό έργο της Νίκης Καναγκίνη μέσα από τις δικές τους ιστορίες, μνήμες και φαντασία. Κάθε ημέρα ανοίγει και μια νέα θεματική: οικογενειακά αντικείμενα, υφαντικές πρακτικές, το ένδυμα ως αφήγηση, η συλλογική δράση και εμπειρία στον χώρο του μουσείου.

Τα παιδιά θα πειραματιστούν με ποικίλα υλικά και τεχνικές, και θα δημιουργήσουν προσωπικά και ομαδικά έργα.

Συγκεκριμένα: θα μοιραστούν ιστορίες μέσα από οικογενειακά αντικείμενα και θα δημιουργήσουν συλλογικά αυτοβιογραφικά έργα, θα πειραματιστούν με την υφαντική, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους αργαλειούς, θα σχεδιάσουν ρούχα του μέλλοντος, θα ενεργοποιήσουν τον χώρο του μουσείου με μικρά συμμετοχικά δρώμενα, θα ετοιμάσουν ένα συμβολικό δείπνο, μια τελετουργική εμπειρία γύρω από την τροφή και τη συνύπαρξη.

Πληροφορίες:

Πρώτος κύκλος: 1, 2, 3, 6, 7 Ιουλίου 2026

Δεύτερος κύκλος: 8, 9, 10, 13, 14 Ιουλίου 2026

Διάρκεια / Ώρες: Πέντε ημέρες, 10:00 – 14:00

Ηλικίες: 7–12 ετών

Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα

Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Αναστασία Αγάθου

Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ (δηλώνετε συμμετοχή σε έναν από τους δύο κύκλους)