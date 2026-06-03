Το ΕΜΣΤ διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά δύο καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

Δημιουργικές δράσεις για παιδιά και εφήβους με έμπνευση από τη σύγχρονη τέχνη και τη μουσειακή εμπειρία

Newsbomb

Το ΕΜΣΤ διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά δύο καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ΕΜΣΤ οργανώνει φέτος για πρώτη φορά δύο καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, προσκαλώντας τους νεαρούς επισκέπτες να ζήσουν το μουσείο ως χώρο φαντασίας και δημιουργικών συναντήσεων.

Με αφετηρία τις τρέχουσες εκθέσεις του Μουσείου, Ωδή στα πράγματα. Νίκη Καναγκίνη. Αναδρομική και Γιάννης Χρήστου: Εναντιοδρομία τα εργαστήρια αξιοποιούν την τέχνη ως πεδίο παιχνιδιού, πειραματισμού και προσωπικής έκφρασης, προσφέροντας μια χαρούμενη καλλιτεχνική εμπειρία.

Print

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο learning@emst.gr, αναφέροντας το όνομα και την ηλικία του παιδιού ή του εφήβου.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 12–15 ΕΤΩΝ

ΉΧΟΙ, ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ
Στο πλαίσιο της έκθεσης Γιάννης Χρήστου: Εναντιοδρομία

Ένα εργαστήριο για εφήβους που αγαπούν τον ήχο, την κίνηση, την παρατήρηση και τον πειραματισμό. Εμπνευσμένο από τις μεθοδολογίες του Γιάννη Χρήστου, το πρόγραμμα προσφέρει μια καλλιτεχνική εμπειρία όπου η μουσική συναντά τη σύγχρονη τέχνη.

asterianna-arvaniti-1.jpg

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν γραφικές παρτιτούρες, θα κατασκευάσουν tape loops από ανακυκλωμένες μαγνητοταινίες, θα ηχογραφήσουν ήχους του μουσείου και του περιβάλλοντος και θα εξερευνήσουν τη σωματικότητα της μουσικής. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με μια συλλογική μεταμουσική δράση που θα παρουσιαστεί στον χώρο του μουσείου.

mondalesi-1.jpg

Πληροφορίες:

Πρώτος κύκλος: 17, 18, 19, 22, 23 Ιουνίου 2026
Δεύτερος κύκλος: 24, 25, 26, 29, 30 Ιουνίου 2026

Διάρκεια / Ώρες: Πέντε ημέρες, 10:00 – 14:00
Ηλικίες: 12–15 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα
Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Στέφη Στούρη
Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ (δηλώνετε συμμετοχή σε έναν από τους δύο κύκλους)

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7–12 ΕΤΩΝ

ΑΣ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗ
Στο πλαίσιο της έκθεσης Ωδή στα Πράγματα. Νίκη Καναγκίνη. Αναδρομική

Το εργαστήριο καλεί τα παιδιά να γνωρίσουν το καλλιτεχνικό έργο της Νίκης Καναγκίνη μέσα από τις δικές τους ιστορίες, μνήμες και φαντασία. Κάθε ημέρα ανοίγει και μια νέα θεματική: οικογενειακά αντικείμενα, υφαντικές πρακτικές, το ένδυμα ως αφήγηση, η συλλογική δράση και εμπειρία στον χώρο του μουσείου.

asterianna-arvaniti-2.jpg

Τα παιδιά θα πειραματιστούν με ποικίλα υλικά και τεχνικές, και θα δημιουργήσουν προσωπικά και ομαδικά έργα.

asterianna-arvaniti-4.jpg

Συγκεκριμένα: θα μοιραστούν ιστορίες μέσα από οικογενειακά αντικείμενα και θα δημιουργήσουν συλλογικά αυτοβιογραφικά έργα, θα πειραματιστούν με την υφαντική, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους αργαλειούς, θα σχεδιάσουν ρούχα του μέλλοντος, θα ενεργοποιήσουν τον χώρο του μουσείου με μικρά συμμετοχικά δρώμενα, θα ετοιμάσουν ένα συμβολικό δείπνο, μια τελετουργική εμπειρία γύρω από την τροφή και τη συνύπαρξη.

Πληροφορίες:

Πρώτος κύκλος: 1, 2, 3, 6, 7 Ιουλίου 2026
Δεύτερος κύκλος: 8, 9, 10, 13, 14 Ιουλίου 2026

Διάρκεια / Ώρες: Πέντε ημέρες, 10:00 – 14:00
Ηλικίες: 7–12 ετών
Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα
Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης
Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Αναστασία Αγάθου
Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ (δηλώνετε συμμετοχή σε έναν από τους δύο κύκλους)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά της Αττική»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος - ταξίαρχος ΕΛΑΣ: «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα» - Ζητήθηκε αναβάθμιση κατηγορίας για έναν εκ των κατηγορούμενων για υπόθαλψη

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησαν και αποθέωσαν με κλάματα τον Κιμ οι παίκτριες ποδοσφαιρικών ομάδων της Βόρειας Κορέας

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Εμπλουτίζει το πράσινο της πόλης με 20 περγαμοντιές

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Καλό το επικοινωνιακό rebranding, πολιτική ουσία δεν βλέπω» - Τρία «καρφιά» για Τσίπρα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης για να συλληφθούν - Ήταν μόνη της την ώρα του ατυχήματος - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανοίγει αυλαία σήμερα το «Νταβός της Ρωσίας»: Στίβεν Σιγκάλ και αδερφοί Τέιτ στη λίστα με τους καλεσμένους

12:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε η Ελένη Ζώτου, σε ηλικία 70 ετών

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Την Πέμπτη η κηδεία του δημοσιογράφου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παραστεί στο επαναληπτικό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά το χάος

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα - αδελφή Σίλιας: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε - Σαν να μας δίνουν κι άλλες μαχαιριές με όσα λένε»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρός 21χρονος σε εργατικό δυστύχημα - Καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες

12:20LIFESTYLE

Η χρυσή Ολυμπιονίκης Victoria Pendleton υποστηρίζει ότι η σπουδαία πορεία της στην ποδηλασία επηρέασε αρνητικά την ερωτική της ζωή

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

12:17ANNOUNCEMENTS

Το ΕΜΣΤ διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά δύο καλοκαιρινά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο – Ήπια ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα - αδελφή Σίλιας: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε - Σαν να μας δίνουν κι άλλες μαχαιριές με όσα λένε»

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Έφηβη χάνει το πόδι της από νέα επίθεση καρχαρία, μετά τον ακρωτηριασμό 11χρονου μία ημέρα νωρίτερα

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας βοήθησε τη «Θεοπούλα» να γίνει μέλος της ΕΛΑΣ και να κάνει... «θραύση»

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης για να συλληφθούν - Ήταν μόνη της την ώρα του ατυχήματος - Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ - Συνεργασία με Τσίπρα θα προτείνει ο Φάμελλος

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

09:38LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ