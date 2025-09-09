Ενώ ο κόσμος μιλάει για τεχνολογικές εξελίξεις όπως το 5G, την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομποτικά αυτοκίνητα, μια από τις πιο σημαντικές προόδους βρίσκεται σε μια αρχέγονη διαδικασία: στην καλλιέργεια ρυζιού. Η φετινή σοδειά ρυζιού στην Ασία έσπασε όλα τα ρεκόρ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας ενάντια στους φόβους για επισιτιστική κρίση, όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος του Bloomberg, Javier Blas.

Η επισιτιστική ασφάλεια ενισχύεται

Η ασιατική παραγωγή ρυζιού αναμένεται να φτάσει φέτος τους 541 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή διπλάσια ποσότητα από ό,τι πριν από τέσσερις δεκαετίες, την περίοδο 1980-81. Παρά τις ανησυχίες για κλιματική αλλαγή και τις τρέχουσες επισιτιστικές κρίσεις, η συνεχής βελτίωση στις γεωργικές τεχνολογίες και τα αρδευτικά συστήματα επιτρέπουν στους αγρότες να παράγουν όλο και περισσότερο ρύζι, ακόμα και σε μικρότερες εκτάσεις γης.

Σύμφωνα με τον Blas, «το 1975, οι αγρότες συνέλεγαν κατά μέσο όρο 2,4 τόνους ανά εκτάριο. Σήμερα, η απόδοση αυτή έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 4,7 τόνους».

Γυναίκα εργάζεται σε χωράφι με ρύζι στην Ταϊλάνδη Unsplash

Η σημασία του ρυζιού

Παρόλο που το ρύζι σπάνια απασχολεί τα χρηματιστηριακά πρωτοσέλιδα, αποτελεί τη βασικότερη τροφή για περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο. Η σημασία του έγινε εμφανής το 2007-2008, όταν η τιμή του εκτοξεύτηκε στα 1.000 δολάρια ανά τόνο, προκαλώντας αναταραχές σε χώρες της Ασίας και του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Αντίθετα, σήμερα, η τιμή του κυμαίνεται στα 365 δολάρια, συμβάλλοντας στην ανακούφιση από τις πιέσεις του κόστους ζωής. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, 295 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν οξύ πρόβλημα πείνας το 2024, ενώ εκατομμύρια ακόμα υποφέρουν από χρόνια υποσιτισμό.

Η επένδυση στη γεωργία και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αποδεικνύεται ως το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων.

Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

