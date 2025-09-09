Μειώνονται οι φόβοι για επισιτιστική κρίση - Ρεκόρ παραγωγής ρυζιού στην Ασία

Η ασιατική παραγωγή ρυζιού αναμένεται να φτάσει φέτος τους 541 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή διπλάσια ποσότητα από ό,τι πριν από τέσσερις δεκαετίες, την περίοδο 1980-81

Newsbomb

Μειώνονται οι φόβοι για επισιτιστική κρίση - Ρεκόρ παραγωγής ρυζιού στην Ασία
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενώ ο κόσμος μιλάει για τεχνολογικές εξελίξεις όπως το 5G, την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομποτικά αυτοκίνητα, μια από τις πιο σημαντικές προόδους βρίσκεται σε μια αρχέγονη διαδικασία: στην καλλιέργεια ρυζιού. Η φετινή σοδειά ρυζιού στην Ασία έσπασε όλα τα ρεκόρ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας ενάντια στους φόβους για επισιτιστική κρίση, όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος του Bloomberg, Javier Blas.

Η επισιτιστική ασφάλεια ενισχύεται

Η ασιατική παραγωγή ρυζιού αναμένεται να φτάσει φέτος τους 541 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή διπλάσια ποσότητα από ό,τι πριν από τέσσερις δεκαετίες, την περίοδο 1980-81. Παρά τις ανησυχίες για κλιματική αλλαγή και τις τρέχουσες επισιτιστικές κρίσεις, η συνεχής βελτίωση στις γεωργικές τεχνολογίες και τα αρδευτικά συστήματα επιτρέπουν στους αγρότες να παράγουν όλο και περισσότερο ρύζι, ακόμα και σε μικρότερες εκτάσεις γης.

Σύμφωνα με τον Blas, «το 1975, οι αγρότες συνέλεγαν κατά μέσο όρο 2,4 τόνους ανά εκτάριο. Σήμερα, η απόδοση αυτή έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 4,7 τόνους».

rizi-u2.jpg

Γυναίκα εργάζεται σε χωράφι με ρύζι στην Ταϊλάνδη

Unsplash

Η σημασία του ρυζιού

Παρόλο που το ρύζι σπάνια απασχολεί τα χρηματιστηριακά πρωτοσέλιδα, αποτελεί τη βασικότερη τροφή για περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους στον κόσμο. Η σημασία του έγινε εμφανής το 2007-2008, όταν η τιμή του εκτοξεύτηκε στα 1.000 δολάρια ανά τόνο, προκαλώντας αναταραχές σε χώρες της Ασίας και του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Αντίθετα, σήμερα, η τιμή του κυμαίνεται στα 365 δολάρια, συμβάλλοντας στην ανακούφιση από τις πιέσεις του κόστους ζωής. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, 295 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν οξύ πρόβλημα πείνας το 2024, ενώ εκατομμύρια ακόμα υποφέρουν από χρόνια υποσιτισμό.

Η επένδυση στη γεωργία και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αποδεικνύεται ως το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Το Ισραήλ πήρε το πράσινο φως από τον Τραμπ να βομβαρδίσει την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 34χρονος που τραυμάτισε με γυαλί τα μέλη της οικογένειάς του γιατί φώναξαν ιερέα να του διαβάσει ευχή

16:48ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΓΝΗ: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον αγωγό νερού που έσπασε και τραυμάτισε ασθενή

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης - Επιμένει ο φερόμενος ως αρχηγός: «Δεν έχω καμία ανάμειξη»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για Τριαντόπουλο και Τέμπη

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Μειώνονται οι φόβοι για επισιτιστική κρίση - Ρεκόρ παραγωγής ρυζιού στην Ασία

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Εγκέφαλος της σπείρας με τα αρχαία 69χρονος μεσάζων - Είχε κρύψει άγαλμα της Αρτέμιδος

16:15LIFESTYLE

Η εθνική μπάσκετ φέρνει αλλαγές στο «Exathlon»

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν σεισμοπαθείς - Συστάσεις από τον σύλλογο «Ελπίδα»

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

15:56WHAT THE FACT

To κρεβάτι που σώζει ζωές σε περίπτωση σεισμού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και γραμμές λεωφορείων κάθε Σάββατο - Δείτε τα δρομολόγια

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στα Νέα Στύρα: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς άνω των 4R σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

15:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλάβρυτα: Αστυνομικοί ερευνούν χωράφια γύρω από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για άγαλμα της Αρτέμιδος που ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει 10 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στα Νέα Στύρα: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς άνω των 4R σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

13:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα υπόθεση Πισπιρίγκου-Μουρτζούκου: Βρέθηκε φάκελος με μυστηριώδη θάνατο βρέφους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών!

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «ραδιόφωνο της Αποκάλυψης» στη Ρωσία μετέδωσε ξαφνικά δυο κρυπτικές λέξεις

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Πύργο Αθηνών - Πυροσβεστική στο σημείο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Εγκέφαλος της σπείρας με τα αρχαία 69χρονος μεσάζων - Είχε κρύψει άγαλμα της Αρτέμιδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ