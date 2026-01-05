Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα - Τα λόγια της αρχισυντάκτριάς του

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα - Τα λόγια της αρχισυντάκτριάς του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και ιδιαίτερης συγκίνησης έπεσαν οι τίτλοι έναρξης του «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1. Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού είπαν το δικό τους «αντίο» στον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, τον σπουδαίο Γιώργο Παπαδάκη, που «έφυγε» χθες από τη ζωή.

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να παίρνει τον λόγο σημειώνοντας: «Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης. Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ προβλήθηκε κι ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

Εξαιρετικά συγκινητική στιγμή ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Άννυς Ζιώγα. «Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου. Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενους, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε με τρεμάμενη φωνή η Άννυ Ζιώγα.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», κατέληξε ξεσπώντας σε κλάματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Øresund: Το σκανδιναβικό κόσμημα των 4,1 δισ. ευρώ που κοστίζει 31€ για να το διασχίσεις

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι το 2026 – Στο στόχαστρο ακίνητα, ΦΠΑ και εισόδημα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

H ευχή του πρίγκιπα Χάρι για το 2026: Μία επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στα εγγόνια του στην Καλιφόρνια

09:51LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινημένοι όλοι οι παρουσιαστές – Τι είπαν στις εκπομπές για τον «δάσκαλό τους»

09:45LIFESTYLE

Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σ’ αγαπώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσένα» - Η αφιέρωση στην Κάιλι Τζένερ

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ιδιαίτερο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

09:26ΚΟΣΜΟΣ

FT: Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να αντλήσει «τεράστιο» πλούτο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Σάκκαρη και τα ματς του Κόπα Άφρικα

09:07LIFESTYLE

Evangeline Lilly: Η πρωταγωνίστρια του «Lost» μιλά για την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη έπειτα από πτώση σε βράχο

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Αφηνιασμένος» Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ στα 80: Η γηραιότερη γυναίκα που διέσχισε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» - 3.540 χλμ.

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάρνακα: Σοβαρά επεισόδια και ένταση στο AEK Arena - Δύο αστυνομικοί τραυματίες

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Αρνείται τα πάντα ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές που αναιρέθηκε - Άγνωστη ακόμη η αιτία του «μπλακ άουτ»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:38LIFESTYLE

Η τραγουδίστρια των «Little Mix», Jesy Nelson αποκάλυψε ότι τα παιδιά της δεν θα περπατήσουν ποτέ

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

50€ για ξαπλώστρα στην Ελλάδα, 75€ για χλιδή στο Ντουμπάι – TikToker συγκρίνει τις τιμές

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FIR Αθηνών - Χρίστος Δήμας: Σαφέστατα θα πέσουν κεφάλια - Διατάχθηκε ΕΔΕ για την αιτία των παρεμβολών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ