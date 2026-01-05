Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

«Ο Γιώργος Παπαδάκης μεγάλωσε γενιές με παρουσία και σταθερότητα. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν, μένουν στις μνήμες μας», «Δεν τον ξέραμε προσωπικά αλλά ήταν κομμάτι της ζωής μας»… Αυτά τα δύο μηνύματα από τα εκατοντάδες που αναρτήθηκαν στο Χ από απλό κόσμο, την Κυριακή, αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει για πάντα στο μυαλό και την καρδιά του κοινού. Ο Βετεράνος της πρωινής ζώνης, ο άνθρωπος που «έχτισε» σχολές στην TV και άνοιξε δρόμους σε δεκάδες παρουσιαστές, πέθανε και η είδηση του θανάτου βύθισε σε θλίψη το πανελλήνιο.

Από την πρώτη στιγμή, παρουσιαστές, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και τον αγάπησαν για τη δοτικότητά του, έσπευσαν να πουν το δικό τους «αντίο», όπως φυσικά και ο ΑΝΤ1, ο Θοδωρής Κυριακού, ο πολιτικός κόσμος.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν, άλλωστε, ένας απλός παρουσιαστής… Ήταν από τους λιγοστούς τηλεαστέρες που έζησαν την απόλυτη καταξίωση χωρίς όμως να επιτρέψει στον εαυτό του να παρασυρθεί από τα φώτα και τη λάμψη της τηλεόρασης. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της μεγάλης και σπουδαίας διαδρομής… ο ίδιος άνθρωπος και αυτό τον έκανε ακόμη πιο ξεχωριστό.

Η αρχή και το τέλος στην τηλεόραση

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε τη θρυλική ενημερωτική εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα».

Το καλοκαίρι του 2025, την 4η Ιουλίου, αποφάσισε να κλείσει τον μεγάλο κύκλο της πρωινής του παρουσίας στην τηλεόραση. Στην τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα», είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι… Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα».

Λίγο καιρό μετά, παραχωρώντας συνέντευξη, είχε εξομολογηθεί για τη νέα συνθήκη στην καθημερινότητά του: «Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξυπνούσα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί».

Ο Γιώργος Παπαδάκης, αεικίνητος και αφοσιωμένος στη δημοσιογραφία, είχε κι άλλα σχέδια. Ετοίμαζε μία εκπομπή συνεντεύξεων στον ΑΝΤ1, που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει. Πλέον, στη γειτονιά των αγγέλων και των σπουδαίων, αφήνει ένα μεγάλο και αναντικατάστατο κενό.

Φυτώριο παρουσιαστών

Το «Καλημέρα Ελλάδα» αποτελεί τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης και ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο παρουσιαστής με τα περισσότερα χρόνια στο τιμόνι του ίδιου τηλεοπτικού προγράμματος. Από το πλευρό έχει περάσει σχεδόν όλη η «εθνική Ελλάδος» της τηλεόρασης. Δίπλα στον διάσημο δημοσιογράφο και υπό τη σκέπη του «Καλημέρα Ελλάδα» έκαναν το ξεκίνημά τους ή διένυσαν ορισμένα πολύ επιτυχημένα χρόνια της καριέρας τους, δεκάδες πρόσωπα της μικρής οθόνης, όπως ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νίκος Μάνεσης, η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Μίλτος Μακρίδης, ο Ντίνος Σιωμόπουλος, ενώ ευρύτερα γνωστές μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα» τα τελευταία χρόνια έγιναν οι δημοσιογράφοι Μπάγια Αντωνοπούλου, Αλεξάνδρα Καϋμένου, Χρύσα Φώσκολου και Ντόρα Κουτροκόη, Γιώργος Γρηγοριάδης, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, αλλά και η Μαρία Αναστασοπούλου.

Οι μεγάλες αγάπες της ζωής του

Για τους ανθρώπους της τηλεόρασης μπορεί να ήταν ένας «μεγάλος» δάσκαλος, όμως για την οικογένειά του ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας γλυκός πατέρας και παππούς. Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε δύο γάμους, απέκτησε τρία παιδιά, στα οποία είχε μεγάλη αδυναμία. Η Τίνα Παπαδέλη, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του τις τελευταίες δεκαετίες, του έχει χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Από τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή.

«Την Τίνα εδώ την γνώρισα, όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει “αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις”. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα “μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου”. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παπαδάκης για τη μητέρα των δύο εκ των τριών παιδιών του.

Πώς τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συνεργάτες

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη συγκλόνισε τους ανθρώπους της ελληνικής τηλεόρασης, που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Μέσα από τα social media τον αποχαιρετούν, με μηνύματα θλίψης και συγκίνησης.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού», Γιώργος Λιάγκας, συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, έκανε τη δική του ανάρτηση. «Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του. Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό. Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ», έγραψε.

«Γειά σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σειρά του.

Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημοσιογράφο με μία κοινή τους φωτογραφία. «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια», ήταν το μήνυμά της. «Δοτικός και απλόχερος πάντα. Αντίο κύριε Γιώργο μας», έγραψε η Ελένη Τσολάκη αναρτώντας μία φωτογραφία τους. «Νωρίς την έκανες ρε Γιώργο. Και είχες αφήσει δουλειές στη μέση. Όρθιος όμως, όπως πάντα», ήταν το μήνυμα του Πέτρου Κωστόπουλου. «Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους δημοσιογράφους και ένας σπάνιος άνθρωπος», έγραψε η Τζένη Μπαλατσινού.

Από την πλευρά της, η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτισε κι εκείνη τον Γιώργο Παπαδάκη, γράφοντας: «Σοκαρισμένη. Έφυγες, Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου». Ανάρτηση έκανε και ο Παναγιώτης Στάθης, διάδοχος του μεγάλου δημοσιογράφου στην παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». «Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας», έγραψε. «Με την συνέπεια και την επιμονή του διαμόρφωσε τα πρωινά μας και – χωρίς να το επιδιώκει – διαμόρφωσε κι ανθρώπους. Έδειξε πως η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο εικόνα και λόγια, αλλά καθημερινός μόχθος. Κλείνει μια εποχή που είχε ξυπνητήρι πολύ νωρίς και εκείνον να λέει φωναχτά “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” σε όλους μας. Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Αναστασοπούλου.

