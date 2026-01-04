Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής και αφήνει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική τηλεόραση. Από τον περασμένο Ιούλιο, όπου και έκλεισε τον κύκλο του «Καλημέρα Ελλάδα», είχε κάνει λίγες τηλεοπτικές εμφανίσεις είτε στο δελτίο του ΑΝΤ1, είτε σε εκπομπές του σταθμού.

Τελευταία φορά που μίλησε στους τηλεθεατές ήταν στο «Καλημέρα Ελλάδα», την 22η Δεκεμβρίου, με αφορμή τον μεγάλο τηλεμαραθώνιο. Ο δημοσιογράφος μίλησε για όσα τον καθόρισαν. «Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχω να πω έξι μήνες. Και είναι το μοναδικό που μου λείπει. Καλημέρα Ελλάδα… Eίχα την ευτυχία να ζήσω τα χρόνια της αθωότητας της ελληνικής τηλεόρασης, όταν ξεκινούσαμε τότε τους τηλεμαραθωνίους… Η πιο ουσιαστική συνεισφορά είναι αυτή που γίνεται από το έλλειμμα και όχι από το περίσσευμα», είχε πει τότε, χαρακτηριστικά.

«Αυτή είναι οικογένεια… 35 χρόνια ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε κοντά στην ελληνική οικογένεια και κοντά στα παιδιά. Μια πρωινή συνήθεια έγινα», πρόσθεσε.

