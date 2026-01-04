Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στον δημοσιογράφο από το δελτίο ειδήσεων του ANT1

Πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων του Ant1 σήμερα Κυριακή το απόγευμα ήταν η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, που επί δεκαετίας ήταν μέλος του τηλεοπτικού σταθμού, όντας ο κεντρικός παρουσιαστής της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Ο κεντρικός παρουσιαστής Γιώργος Κούρος μετέδωσε την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου, που πέθανε το απόγευμα σήμερα Κυριακή, στο σπίτι του στο Κολωνάκι, όπου υπέστη καρδιακή προσβολή. Με απευθείας συνδέσεις, ο ANT1 μίλησε για το γεγονός, αλλά και για την προσφορά του Γιώργου Παπαδάκη στη δημοσιογραφία και στην τηλεόραση. Επί 34 χρόνια, άλλωστε, ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και με το προσωπικό του στίγμα άγγιξε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Την είδηση μετέδωσε και η ΕΡΤ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής.

