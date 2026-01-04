Γιώργος Παπαδάκης: Το ανεξίτηλο στίγμα στην τηλεόραση και η ζωή πίσω από τις κάμερες

Σοκ και θλίψη επικρατεί μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Ο παρουσιαστής, την Κυριακή, υπέστη οξύ έμφραγμα στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για 45 λεπτά, ο Βετεράνος της πρωινής ζώνης πέθανε, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους της τηλεόρασης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποτέλεσε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη μικρή οθόνη, αφήνοντας τη δική του ιστορία. Γεννημένος το 1951, ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε τη θρυλική ενημερωτική εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα».

Το καλοκαίρι του 2025, την 4η Ιουλίου, ο Γιώργος Παπαδάκης αποφάσισε να κλείσει τον μεγάλο κύκλο της πρωινής του παρουσίας στην τηλεόραση.

Στην τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα», είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι… Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης πίσω από τις κάμερες

Για τους ανθρώπους της τηλεόρασης μπορεί να ήταν ένας «μεγάλος» δάσκαλος, όμως για την οικογένειά του ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας γλυκός πατέρας και παππούς. Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε δύο γάμους, απέκτησε τρία παιδιά, στα οποία είχε μεγάλη αδυναμία. Η Τίνα Παπαδέλη, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του τις τελευταίες δεκαετίες, του έχει χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Από τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή.

«Την Τίνα εδώ την γνώρισα, όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει “αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις”. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα “μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου”. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παπαδάκης για τη μητέρα των δύο εκ των τριών παιδιών του.

Διαβάστε επίσης