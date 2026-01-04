Γιώργος Παπαδάκης: Όταν αποχαιρέτησε το «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από διαδρομή 34 ετών

Στιγμές βαθιάς συγκίνησης τον περασμένο Ιούλιο, στο τηλεοπτικό «αντίο» του σπουδαίου δημοσιογράφου που σφράγισε την τηλεοπτική ιστορία της χώρας μας

Γιώργος Παπαδάκης: Όταν αποχαιρέτησε το «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από διαδρομή 34 ετών
Με βαθιά συγκίνηση είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του τον περασμένο Ιούλιο, στην τελευταία εκπομπή του στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Παπαδάκης, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Κυριακή, 4 Ιανουαρίου.

Ήταν Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025, όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές οριστικά κλείνοντας έναν κύκλο 34 ετών στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.

Χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του, λύγισε και δήλωσε πριν το φινάλε: «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα».

«Αλλάζουμε σελίδα, έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε μαζί», είπε ο Γιώργος Λεβέντης καθώς η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη θα συνεχιστεί από άλλο μετερίζι. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα αναλάβει μία εκπομπή με συνεντεύξεις, ενώ θα κρατήσει έναν ειδικό ρόλο συμβούλου στον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1.

Οι συγκινητικές στιγμές στο στούντιο

Από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές, στο τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα», ήταν η στιγμή που η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ξέσπασε σε κλάματα. «Μπορεί να κλείνει σήμερα αυτός ο κύκλος του Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη, όμως, για μένα αυτή η σύνδεση, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντική. Από το 2004 με άρπαξε κυριολεκτικά από το δελτίο και με τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, στη Θεσσαλονίκη. Κι όλα αυτά τα χρόνια…», είπε η στενή συνεργάτιδα του Γιώργου Παπαδάκη.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής θέλησε να ευχαριστήσει τον Γιώργο Γρηγοριάδη. «Σε ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Σου εύχομαι καλή συνέχεια ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης στον Γιώργο Γρηγοριάδη. «Αν είχα μία μικρή αξία όταν ήρθα εδώ, τώρα θεωρώ ότι έχω αποκτήσει μία μικρή υπεραξία», απάντησε ο δημοσιογράφος.

Επίσης, ο Βαγγέλης Περρής εισέβαλε στο στούντιο θέλοντας να κάνει ένα χειροφίλημα στον Βετεράνο της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Το βίντεο του ΑΝΤ1 για την τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Με δάκρυα στα μάτια και βαθιά συγκίνηση, η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε σήμερα τον Γιώργο Παπαδάκη, έπειτα από 34 χρόνια συνεργασίας. Το ιστορικό «Καλημέρα Ελλάδα» έριξε αυλαία, με τον ίδιο τον παρουσιαστή να κάνει την τελευταία του διαδρομή προς το στούντιο, αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη εποχή.

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάμερες, ο Γιώργος Παπαδάκης ανέφερε συγκινημένος:
«Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Μετά από 34 χρόνια τον δρόμο τον ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση πως και τη Δευτέρα χωρίς εκπομπή πάλι εδώ πέρα θα είμαι».

Στην έναρξη της εκπομπής, με εμφανή τη συγκίνηση, ο ίδιος ευχαρίστησε συνεργάτες και κοινό, λέγοντας: «Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε… Ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με ανθρώπους που ήταν 10 φορές καλύτεροι από μένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος αν και εγώ ποτέ δεν τους είχα σε ηρεμία».

Το αποχαιρετιστήριο κλείσιμο της εκπομπής συνοδεύτηκε από το τραγούδι Αρλέτας «Ξανά Μαζί (Αυλαία και Πάμε)», με τον Γιώργο Παπαδάκη να δακρύζει, αγκαλιάζοντας έναν έναν τους συνεργάτες του.

«Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Μετά από 34 χρόνια τον δρόμο τον ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση πως και τη Δευτέρα χωρίς εκπομπή πάλι εδώ πέρα θα είμαι. Καλημέρα Ελλάδα.

Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με με ανθρώπους όμως που ήταν 10 φορές καλύτεροι από μένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος αν και εγώ ποτέ δεν τους είχα σε ηρεμία. Να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνατε για εμάς αυτά τα 34 χρόνια, είτε συμφωνούσατε, είτε διαφωνούσατε με το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, ή με τις δικές μου δημοσιογραφικές απόψεις», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης στην έναρξη.

Η στενή του συνεργάτιδα, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, επίσης δεν έκρυψε τα δάκρυά της.

«Μπορεί να κλείνει σήμερα αυτός ο κύκλος του «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη, όμως, για μένα αυτή η σύνδεση, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντική. Από το 2004 με άρπαξε κυριολεκτικά από το δελτίο και με τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, στη Θεσσαλονίκη. Κι όλα αυτά τα χρόνια…», είπε συγκινημένη η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης αμέσως σηκώθηκε από τη θέση του και έσπευσε να αγκαλιάσει την συνεργάτιδά του.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ανέφερε, μεταξύ άλλων, από το πλατό: «Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με με ανθρώπους όμως που ήταν 10 φορές καλύτεροι από μένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος αν και εγώ ποτέ δεν τους είχα σε ηρεμία. Να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνατε για εμάς αυτά τα 34 χρόνια, είτε συμφωνούσατε, είτε διαφωνούσατε με το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, ή με τις δικές μου δημοσιογραφικές απόψεις. Τις οποίες όμως και θέλω να εξομολογηθώ κάτι, δεν τις παίρνω πίσω με τίποτα».

Ο ΓιώργοςΠαπαδάκης είπε απευθυνόμενος στους συνεργάτες του: «Θέλω να με βοηθήσετε να μη συγκινηθώ πολύ. Γιατί είμαι χαρούμενος γιατί τα καταφέραμε».

