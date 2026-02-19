Ιστορική δίκη στης ΗΠΑ – O Ζούκεμπρεγκ κατέθεσε για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά

Snapshot Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ κατέθεσε σε δίκη που εξετάζει αν το Instagram σχεδιάστηκε με εθιστικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν αρνητικά την ψυχική υγεία ανηλίκων.

Η υπόθεση αφορά τη νεαρή γυναίκα «Kaley», που ισχυρίζεται ότι το Instagram συνέβαλε στο να της δημιουργηθεί άγχος, δυσμορφία σώματος και αυτοκτονικές τάσεις από την ηλικία των 9 ετών.

Ο Ζούκερμπεργκ παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν υπήρχαν στόχοι αύξησης του χρόνου χρήσης της πλατφόρμας, αλλά ισχυρίστηκε ότι πλέον η εταιρεία εστιάζει στην ασφάλεια και την αξία των υπηρεσιών.

Η Meta υποστηρίζει ότι διαθέτει εργαλεία προστασίας για ανηλίκους και απορρίπτει τους ισχυρισμούς της αγωγής, ενώ η δίκη θεωρείται σημαντική για το μέλλον των νομικών διεκδικήσεων κατά των social media.

Γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους έπαθαν βλάβες από τα social media συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι βάζουν το κέρδος, πάνω από την ασφάλεια των νέων. Snapshot powered by AI

Στο εδώλιο του μάρτυρα βρέθηκε την Τετάρτη ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στο πλαίσιο δίκης στο Λος Άντζελες που αφορά ισχυρισμούς ότι το Instagram σχεδιάστηκε με εθιστικά χαρακτηριστικά και έβλαψε την ψυχική υγεία ανηλίκων χρηστών. Ο επικεφαλής της Meta κατέθεσε ενώπιον ενόρκων για πρώτη φορά σε υπόθεση που εξετάζει τον ρόλο των social media στην ψυχική υγεία των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία του χειρίστηκε την ασφάλεια των νέων «με εύλογο τρόπο».

Η υπόθεση αφορά μια νεαρή γυναίκα, γνωστή ως «Kaley», η οποία κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι ενσωμάτωσαν λειτουργίες που την κράτησαν στην πλατφόρμα από μικρή ηλικία και συνέβαλαν σε άγχος, δυσμορφία σώματος και αυτοκτονικές σκέψεις. Η ίδια υποστηρίζει ότι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Instagram σε ηλικία 9 ετών και περνούσε ώρες καθημερινά στην εφαρμογή. Η έκβαση της δίκης θεωρείται ενδεικτική για εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις, με πιθανές αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων σε περίπτωση ήττας των εταιρειών.

Σκληρή αντιπαράθεση στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Ζούκερμπεργκ ερωτήθηκε αν η Meta γνώριζε ότι παιδιά κάτω των 13 χρησιμοποιούν το Instagram. Αν και τυπικά η εγγραφή επιτρέπεται από τα 13, παρουσιάστηκε εσωτερικό έγγραφο του 2015 που εκτιμούσε ότι εκατομμύρια χρήστες ήταν κάτων των 13 ετών. Ο επικεφαλής της Meta σημείωσε ότι η εταιρεία προχώρησε αργότερα σε αλλαγές, όπως η υποχρεωτική καταχώριση ημερομηνίας γέννησης από το 2019 και έπειτα, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές εξελίχθηκαν με γνώμονα την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι στόχοι αύξησης του χρόνου χρήσης της πλατφόρμας. Ο Ζούκερμπεργκ αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιοι στόχοι, αλλά υποστήριξε ότι η εταιρεία μετακινήθηκε σε προσέγγιση που δίνει έμφαση στη «χρησιμότητα και την αξία» των υπηρεσιών. Ένταση προκλήθηκε και γύρω από τα φίλτρα εικόνας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι επιτράπηκαν για λόγους ελευθερίας έκφρασης, χωρίς όμως να δημιουργούνται από την ίδια την εταιρεία.

Αντιδράσεις από γονείς

Έξω από το δικαστήριο, γονείς που δηλώνουν ότι τα παιδιά τους βλάφθηκαν από τη χρήση social media συγκεντρώθηκαν και μίλησαν για εταιρείες που, όπως λένε, έθεσαν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των νέων. Ο Ζούκερμπεργκ δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την είσοδό του στο δικαστήριο.

Η Meta, από την πλευρά της, απορρίπτει τους ισχυρισμούς της αγωγής και δηλώνει ότι διαθέτει εργαλεία προστασίας για ανηλίκους, όπως ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και γονικό έλεγχο. Εκπρόσωπος της εταιρείας σημείωσε ότι το ερώτημα για τους ενόρκους είναι αν το Instagram υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στα προβλήματα της ενάγουσας ή αν αυτά προϋπήρχαν.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με καταθέσεις μαρτύρων και την ίδια την ενάγουσα, ενώ το αποτέλεσμά της εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βαρόμετρο για το πώς θα αντιμετωπιστούν νομικά στο μέλλον οι κατηγορίες περί εθιστικών χαρακτηριστικών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.