Λος Άντζελες: Ξεκινά η δίκη για τον εθισμό σε Instagram και YouTube

Μία 20χρονη έχει στραφεί νομικά κατά των τεχνολογικών κολοσσών Meta Platforms και Aphabet, κατηγορώντας τους, ότι εθίστηκε σε δύο από τις εφαρμογές τους, σε μία υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας ξεκινά σε δικαστήριο του Λος Άνζτελές και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.

Η 20χρονη που αναγνωρίστηκε ως KGM κατέθεσε αγωγή κατά της μητρικής εταιρείας Meta Platforms, του Facebook και του Instagram και της Alphabet, μητρικής της Google, η οποία κατέχει το YouTube, ισχυριζόμενη ότι οι εφαρμογές τροφοδότησαν την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές της σκέψεις, και επιδιώκει να θεωρήσει τις εταιρείες υπεύθυνες ευρύτερα για την πρόκληση βλάβης σε παιδιά.

Σε περίπτωση μία καταδικαστικής απόφαση εναντίον των τεχνολογικών εταιρειών, τότε ανοίγει ο δρόμος διεκδικήσεων αποζημιώσεων, σε αντίστοιχες υποθέσεις, καθώς Google, Meta, TikTok και Snap αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές στην Καλιφόρνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αναμένεται να κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη. Το TikTok και η Snap συμβιβάστηκαν με την KGM πριν από τη δίκη.

Οι δικηγόροι της γυναίκας στοχεύουν να αποδείξουν ότι οι εταιρείες ήταν αμελείς στον σχεδιασμό των εφαρμογών, ότι δεν προειδοποίησαν το κοινό για τους κινδύνους και ότι οι πλατφόρμες ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στους τραυματισμούς της.

Η Meta και η Google σχεδιάζουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από τους ισχυρισμούς επισημαίνοντας άλλους παράγοντες στη ζωή της KGM, παρουσιάζοντας το έργο τους για την ασφάλεια των νέων και προσπαθώντας να κρατήσουν αποστάσεις από τους χρήστες που ανεβάζουν επιβλαβές περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, οι εταιρείες διαδικτύου προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό από την ευθύνη για το υλικό που δημοσιεύουν οι χρήστες τους.

Επίσης, τη Δευτέρα ξεκίνησε άλλη μία δίκη εναντίον της Meta στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, όπου ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας κατηγόρησε την εταιρεία ότι εκθέτει παιδιά και εφήβους σε σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες της και ότι επωφελείται από αυτήν.

Το κύμα δικαστικών διαφορών στις ΗΠΑ αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας αντίδρασης κατά των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών, ενώ ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Αυστραλία έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω των 16 ετών.