ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

Εκδόθηκε η 2Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./16.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Από 3 Μαρτίου οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 18 Μαρτίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ Οδοντοτεχνιτών ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΤΕ Διαιτολογίας

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ Λογιστικού

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μαιευτικής

ΤΕ Μηχανικών ΤΕ Ηλεκτρονικών ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)