Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού

Η μεταγωγή του έγινε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών.

Ο αρχιφύλακας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης ομολόγησε τον φόνο, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε άμυνα μετά από επίθεση του θύματος.

Ο 38χρονος ισοβίτης επίσης έχει ζητήσει και λάβει προθεσμία για απολογία την ίδια ημέρα.

Το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας πέρασε το βράδυ της Τετάρτης φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η μεταγωγή του στην Λαμία έγινε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μέσα στο Αρχιφυλακείο του καταστήματος κράτησης.

Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας έμεινε στην Εισαγγελία μόνο λίγα λεπτά, ενώ η κύρια ανάκριση θα διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος Βούλγαρος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον 43χρνο ισοβίτη, ισχυριζόμενος πως το συμβάν σημειώθηκε με τον ίδιο να έχει θέση άμυνας καθώς το θύμα αρχικά επιχείρησε να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, και στη συνέχεια απείλησε και τη δική του ζωή.

Σημειώνεται ότι και ο 38χρονος ισοβίτης έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί για το περιστατικό το πρωί της Παρασκευής.

