Φυλακές Δομοκού: Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό

Το πρώτο βασικό πρόβλημα στην εκτέλεση μέσα στις φυλακές Δομοκού είναι πως κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Έχει "περάσει" όπλο μέσα στη φυλακή, κρατούμενος το έχει στο κελί του, κυκλοφορεί με αυτό μέχρι να φτάσει στο γραφείο του Αρχιφύλακα και τελικά το χρησιμοποιεί και εκτελεί και για όλα αυτά κάνεις δεν έχει παραιτηθεί. Εμφανή κενά ασφαλείας, αλλά καμία ανάληψη ευθύνης. Προφανώς Έγιναν Όλα σωστά!!!

Το βασικό ερώτημα της υπόθεσης είναι: πώς "μπήκε" το όπλο σε φυλακή υψίστης ασφαλείας; Η μεταφορά και κατοχή όπλου σε τέτοιο χώρο προϋποθέτει είτε σοβαρή παράλειψη είτε οργανωμένη διακίνηση. Εδώ το ερώτημα είναι "ποιοι ήξεραν;"

Ο δράστης κινήθηκε με το όπλο και έφτασε μέχρι το γραφείο του Αρχιφύλακα χωρίς να υπάρξει αποτροπή. Προφανώς δεν το "διαφήμιζε", ούτε το κρατούσε στο χέρι, αλλά προφανώς αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει το κενό στην ασφάλεια και την ανυπαρξία συστημάτων εντοπισμού.

Προσχεδιασμένη εκτέλεση με οικονομικό αντάλλαγμα

Μέχρι και σήμερα υπάρχει προσπάθεια να αποδειχθεί ότι ο Βούλγαρος εκτελεστής "έσωσε" τον Αρχιφύλακα από τον ισοβίτη. Ωστόσο άτομα που γνωρίζουν τις σχέσεις των δύο κρατουμένων κάνουν λόγο για ξεκάθαρο συμβόλαιο θανάτου. Υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε στοιχείο αυτοάμυνας, αλλά προσχεδιασμένη εκτέλεση με οικονομικό αντάλλαγμα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε προκύπτει ένα κρίσιμο ζήτημα: Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

Η επιλογή του χώρου δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα.

Αν επρόκειτο για προσχεδιασμένη ενέργεια, γιατί να γίνει στο γραφείο του Αρχιφύλακα και όχι σε κελί - πτέρυγα;

Μήπως η συγκεκριμένη τοποθεσία εξυπηρετούσε ένα πιθανό σενάριο αυτοάμυνας;

Μήπως η παρουσία διοικητικού παράγοντα θα μπορούσε να προσδώσει διαφορετική ερμηνεία στα γεγονότα;

Η υπόθεση των Φυλακών Δομοκού δεν αφορά μόνο ένα έγκλημα μεταξύ κρατουμένων. Αγγίζει την ασφάλεια, τη λειτουργία και την αξιοπιστία ολόκληρου του σωφρονιστικού συστήματος.

Οι απαντήσεις που θα δοθούν το επόμενο διάστημα θα κρίνουν αν πρόκειται για μεμονωμένη αποτυχία ή για βαθύτερο πρόβλημα.

