Δομοκός: Τι βρέθηκε στο κελί του θύματος πριν την επίθεση - Ο αρχιφύλακας ήταν υπό μετακίνηση

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό κρατούμενο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο γραφείο του αρχιφύλακα, με θύμα έναν Έλληνα ισοβίτη που είχε καταδικαστεί για δολοφονία, ενώ δράστης φέρεται να είναι ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο Έλληνας κρατούμενος πήγε στο γραφείο του αρχιφύλακα με πρόθεση να τον επιτεθεί. Εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν επίσης δύο άλλοι βαρυποινίτες, ένας Βούλγαρος και ένας Αλβανός. Υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και την ώρα που ο Έλληνας προσπάθησε να βγάλει όπλο, ο Βούλγαρος έπεσε πάνω του, τον αφοπλίσε και τελικά τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το MEGA, προ ημερών είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος, κατά τον οποίο προσπάθησε να πυροβολήσει τον διοικητή, χωρίς ωστόσο να βρεθεί όπλο, μόνο ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ο αρχιφύλακας ήταν υπό μετακίνηση λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του.

Παράλληλα, από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται ότι το θύμα κινούνταν ντυμένο με ελαφρά ρούχα και χωρίς όπλο, ενώ τον συνόδευε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που στη συνέχεια τον σκότωσε, πληροφορία που όμως δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

