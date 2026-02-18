Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη

Η Αστυνομία μελετά κι αυτό το ενδεχόμενο, καθώς η εκδοχή του Βούλγαρου εκτελεστή για αυτοάμυνα, δεν μοιάζει και πολύ πειστική

Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη
Για συμβόλαιο θανάτου μιλά ανοιχτά η μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη, Αντώνη Παπαδάτου, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο κεφάλι μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού.

Η Αστυνομία μελετά κι αυτό το ενδεχόμενο, καθώς η εκδοχή του Βούλγαρου εκτελεστή για αυτοάμυνα, δεν μοιάζει και πολύ πειστική.

«Έστησαν δολοφονία του παιδιού μου μέσα στη φυλακή. Τι είναι εδώ Μεξικό; Ο αρχιφύλακας πέρασε από τρεις πόρτες σιδερένιες. Τον είχαν ξαναφωνάξει πάλι. Αλλά κάτι πρέπει να πονηρεύτηκε. Τώρα κάνουν τη νεκροψία στο παιδάκι μου. Εγώ θα κάνω πολλά έγγραφα παντού, ώσπου να μάθω την αλήθεια. Οι κάμερες υπήρχαν στο σημείο εκείνο. Τις ζητήσανε τώρα οι δικηγόροι τις κάμερες», είπε αρχικά η μητέρα του θύματος, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega».

Και συνέχισε: «Βλέπουν το γιο μου μέχρι ένα σημείο που πάει – είχε κάνει μπάνιο το παιδί – ήταν να πάει να κοιμηθεί. Ένα σορτσάκι φορούσε και στις σαγιονάρες και ένα φανελάκι με ένα παλιό μπουφανάκι από πάνω. Του πετάξανε και το πιστόλι επειδή δεν θα πρόλαβε να μπει μέσα, από ό,τι φαίνεται του χτυπήσαν την πόρτα. Τυχαία ήταν Κυριακή, στο Αρχιφυλακείο κάτω του «πέταξαν» και το πιστόλι στο αριστερό του χέρι, ο γιος μου είναι δεξιόχειρας. Από πού ήταν το συμβόλαιο θανάτου; Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Η ΓΑΔΑ γιατί πήγε πριν 20 μέρες; Και δεν πήγε σ’ άλλο κελί, μόνο στο παιδί μου;» πρόσθεσε η μητέρα του Παπαδάκου.

«Δεν έκανε τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο»

«Στο κελί του βρήκαν μόνο τηλέφωνο πάνω στο κρεβάτι. Μπάνιο έκανε το παιδί. Έπαιρνε τηλέφωνο, τι θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας; Τηλέφωνο έπαιρνε για να ακούσει τα παιδιά του να μας βλέπει γιατί έχω τον άντρα μου άρρωστο, ήθελε να μιλήσει στον πατέρα του. Να ξέρετε, τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο δεν τις έκανε το παιδί μου. Όχι, δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων, το φωνάζω πάντα. Να δικαιωθεί η ψυχή του τουλάχιστον. Το παιδί μου είχε ταΐσει χιλιάδες ψυχές και όλη την πτέρυγα εκεί μέσα τάιζε. Τους πήρε air-condition με 2.500 ευρώ και τους έβαλε για να δροσίζονται, τους πήρε ανεμιστήρα, τους πήρε πράγματα. Συμβόλαιο ήταν. Αυτό ήταν συμβόλαιο του παιδιού μου», συμπλήρωσε η μητέρα του ισοβίτη.

Καλλιακμάνης: «Ας ψάξουν και για άλλο πιστόλι»

Τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Εκεί είναι όλα περίεργα, και το είπαμε και απ’ την πρώτη στιγμή. Είχε ένα περίστροφο το οποίο δεν χρησιμοποίησε για απόδραση. Δηλαδή, έχουν οι κρατούμενοι μέσα ένα περίστροφο και δεν το χρησιμοποιούν για απόδραση και πάει κάποιος να σκοτώσει τον αρχιφύλακα. Γιατί να τον σκοτώσει τον αρχιφύλακα; Τι υπήρχε εκεί πέρα; Έγιναν έτσι τα πράγματα; Και αν δεν είναι έτσι και υπάρχει συμβόλαιο θανάτου, γιατί ο Βούλγαρος πυροβόλησε τον Έλληνα κρατούμενο στο κεφάλι; Όταν κάποιος κινδυνεύει και παίρνει το πιστόλι που το απειλούν, σταματάει να κινδυνεύει. Γιατί τον πυροβολεί στο κεφάλι; Είναι σαν συμβόλαιο θανάτου. Κι αν είναι συμβόλαιο θανάτου, ποιο είναι το αντίτιμο; Δηλαδή, θα έπαιρνε λεφτά ο Βούλγαρος; Μάλιστα ο Βούλγαρος ήταν να εκδοθεί στην Ολλανδία. Και εκεί θα είχε σοβαρό πρόβλημα αν εκδοθεί. Θα μπορούσαν αυτές οι υποθέσεις να συνδέονται και τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο. ας ψάξουν και για άλλο πιστόλι. Αν είναι συμβόλαιο θανάτου, το αντίτιμο μπορεί να είναι η απόδραση. Ο αρχιφύλακας θα απομακρυνόταν απ’ τις φυλακές, γιατί σε προγενέστερο χρόνο βοήθησε ώστε να αιτηθεί ένας Αλβανός υπήκοος κρατούμενος, άδεια. Βγήκε με άδεια ο Αλβανός υπήκοος, ο οποίος ήταν και μπατζανάκης του αρχιφύλακα, και απέδρασε. Αυτό έγινε λίγο μετά αφού άλλαξε ο νόμος για τις άδειες. Ο αρχιφύλακας εισηγείται. Ο Ριζάι δεν ήταν μέσα στο αρχιφυλακείο», σημείωσε.

Μητέρα ισοβίτη-θύματος: «Έχει άλλοθι ο διευθυντής, αυτός έμπασε το όπλο – Ο αρχιφύλακας είχε αλισβερίσια με τον Ριζάι»

Η μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη μίλησε στο MEGA για το τι συνέβη πριν 20 μέρες στις φυλακές.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τι παιδί ήταν το παιδί μου, όχι επειδή ήταν το παιδί μου., αλλά τι παιδί ήταν αυτό. Το παιδί τώρα τα έφευγε θα κατέβαινε στον Άγιο Στέφανο γιατί ξεκινούσαν τα δικαστήριά του. Είχε κάνει μία αίτηση στον Κορυδαλλό πριν τα Χριστούγεννα για να βλέπει τα παιδιά του και του την απέρριψαν. Πήρα τον διευθυντή γιατί δεν με ενημέρωσαν και εγώ είχα τρελαθεί εκείνο το βράδυ. Αό την πλατεία το άκουσε ο άλλος μου γιος, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Μάνα, κάποιος μου είπε ότι κάτι συνέβη στον Αντώνη”», είπε αρχικά.

«Πήγε η ΓΑΔΑ πριν 20 μέρες στο κελί του, 7 η ώρα το πρωί, κάνανε καταγγελία απ’ τη Ζάκυνθο ότι κάποιος θέλει να σκοτώσει το γιο μου. Τι πράγματα είναι αυτά, σε τι κράτος ζούμε; Και το παιδί έκανε μπάνιο 7 η ώρα το πρωί, και του έβαλαν χειροπέδες και τον πήγαν στον εισαγγελέα και τον έψαχναν, του βρήκαν ένα κινητό, δεν του βρήκαν κάτι άλλο πριν 20 μέρες. Το παιδί όμως πήρε κινητό και επικοινωνούσαμε πάλι, δεν μου δίνανε απάντηση καμία για το παιδί μου αν ζει. Και έλεγα μόνη μου “μήπως του έδωσαν καμία μαχαιριά; Θα ζει το παιδί μου;”. Δεν σκέφτηκα ότι είχαν όπλο και μου σκότωσαν το παιδί με όπλο. Έχει άλλοθι ο διευθυντής, αυτός έμπασε το όπλο. Γιατί με πήρε και χθες το πρωί αυτός. Και του λέω «το όπλο το έμπασες εσύ. Είχες τον Ριζάι από την άλλη πτέρυγα, σε αυτή την πτέρυγα και είχατε αλισβερίσια με τον αρχιφύλακα τον διεφθαρμένο». Τι δουλειά είχαν να φωνάξουν το παιδί μου 7 το βράδυ; Δεύτερη φορά. Τον είχανε φωνάξει, λέει, και προχθές και δεν πήγε. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Και του είχανε στήσει καρτέρι. Να μου πει “κυρία μου, τι κατηγορίες μου προσάπτετε;” – που του έλεγα ότι αυτός έμπασε το όπλο. Δε μου απάντησε, παρά μου έλεγε “Τι να σου πω, δεν ξέρω”», συνέχισε.

Τον απειλούσαν;

Σύμφωνα με την μητέρα του θύματος: «Ο γιος μου ήταν ένα παιδί που δεν ήθελε να μας στεναχωρεί, αλλά κάτι έβλεπα… ότι τον απασχολεί. Και του έλεγα “Τι σου συμβαίνει, παιδί μου;”. “Να φύγω”, μου λέει, “να κατέβω για τα δικαστήρια”. Είχε πάρει κι άλλες δυο αναβολές, μόλις τελειώσουν τα δικαστήρια, ό,τι υπόλοιπο είχε, να το κάνω στον Κορυδαλλό”. Ήθελε να φύγει. Δεν ξέρω το παιδί γιατί ήθελε να φύγει. Εγώ είχα την έγνοια ότι θέλει να είναι κοντά στα παιδιά».

