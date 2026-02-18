Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας

Snapshot Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού ως κατηγορούμενος για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου.

Στοιχεία από βίντεο και μαρτυρίες δείχνουν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας.

Το όπλο εισήχθη παράνομα σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, υποδεικνύοντας σοβαρά κενά ασφαλείας ή οργανωμένη διακίνηση.

Η δολοφονία έγινε στο γραφείο του αρχιφύλακα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της επιλογής του χώρου.

Στη σύλληψη του αρχιφύλακα που ήταν μπροστά στη δολοφονία του του δολοφονημένου ισοβίτη, Αντώνη Παπαδάτου, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο κεφάλι μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού, προχώρησαν οι αρχές.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο Ανακριτής Λαμίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, καθώς καταθέσεις και βίντεο από κάμερα σε κοινόχρηστο χώρο του καταστήματος κράτησης, κατέγραψαν τον κατηγορούμενο Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Το θύμα Αντώνης Παπαδάτος

Τα νέα αυτά στοιχεία ενοχοποιούν τον δράστη και όλα δείχνουν πως το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας. Έτσι, θα οδηγηθεί και ο αρχιφύλακας ενώπιον της Δικαιοσύνης, ως κατηγορούμενος για συνέργεια.

Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται, ενώ ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, με τον ίδιο να επιμένει πως βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό

Το πρώτο βασικό πρόβλημα στην εκτέλεση μέσα στις φυλακές Δομοκού είναι πως κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Έχει "περάσει" όπλο μέσα στη φυλακή, κρατούμενος το έχει στο κελί του, κυκλοφορεί με αυτό μέχρι να φτάσει στο γραφείο του Αρχιφύλακα και τελικά το χρησιμοποιεί και εκτελεί και για όλα αυτά κάνεις δεν έχει παραιτηθεί. Εμφανή κενά ασφαλείας, αλλά καμία ανάληψη ευθύνης. Προφανώς Έγιναν Όλα σωστά!!!

Το βασικό ερώτημα της υπόθεσης είναι: πώς "μπήκε" το όπλο σε φυλακή υψίστης ασφαλείας; Η μεταφορά και κατοχή όπλου σε τέτοιο χώρο προϋποθέτει είτε σοβαρή παράλειψη είτε οργανωμένη διακίνηση. Εδώ το ερώτημα είναι "ποιοι ήξεραν;"

Ο δράστης κινήθηκε με το όπλο και έφτασε μέχρι το γραφείο του Αρχιφύλακα χωρίς να υπάρξει αποτροπή. Προφανώς δεν το "διαφήμιζε", ούτε το κρατούσε στο χέρι, αλλά προφανώς αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει το κενό στην ασφάλεια και την ανυπαρξία συστημάτων εντοπισμού.

Προσχεδιασμένη εκτέλεση με οικονομικό αντάλλαγμα

Μέχρι και σήμερα υπάρχει προσπάθεια να αποδειχθεί ότι ο Βούλγαρος εκτελεστής "έσωσε" τον Αρχιφύλακα από τον ισοβίτη. Ωστόσο άτομα που γνωρίζουν τις σχέσεις των δύο κρατουμένων κάνουν λόγο για ξεκάθαρο συμβόλαιο θανάτου. Υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε στοιχείο αυτοάμυνας, αλλά προσχεδιασμένη εκτέλεση με οικονομικό αντάλλαγμα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε προκύπτει ένα κρίσιμο ζήτημα: Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

Η επιλογή του χώρου δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα.

Αν επρόκειτο για προσχεδιασμένη ενέργεια, γιατί να γίνει στο γραφείο του Αρχιφύλακα και όχι σε κελί - πτέρυγα;

Μήπως η συγκεκριμένη τοποθεσία εξυπηρετούσε ένα πιθανό σενάριο αυτοάμυνας;

Μήπως η παρουσία διοικητικού παράγοντα θα μπορούσε να προσδώσει διαφορετική ερμηνεία στα γεγονότα;

Η υπόθεση των Φυλακών Δομοκού δεν αφορά μόνο ένα έγκλημα μεταξύ κρατουμένων. Αγγίζει την ασφάλεια, τη λειτουργία και την αξιοπιστία ολόκληρου του σωφρονιστικού συστήματος.

Οι απαντήσεις που θα δοθούν το επόμενο διάστημα θα κρίνουν αν πρόκειται για μεμονωμένη αποτυχία ή για βαθύτερο πρόβλημα.

