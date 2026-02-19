Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, όταν σύμφωνα με την αστυνομία άγνωστοι ή άγνωστος πέταξαν στο αέρα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:50 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/2).

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε έξι σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, στα οποία καταγράφηκαν φθορές και τρύπες, ενώ έσπασε και η τζαμαρία διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Οι δράστες, μετά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιούν έρευνα για να διαπιστωθεί το είδος του μηχανισμού και να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.