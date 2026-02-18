Βιολάντα: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

«Δεν γνώριζα», η βασική υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος

Ζωή Μακρυγιάννη

Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

  • Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κρίθηκε προφυλακιστέος για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
  • Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τα τεχνικά και μηχανολογικά ζητήματα, καθώς τα ανέθετε σε συνεργάτες, ενώ παραδέχτηκε καθυστερημένη ενημέρωση για την οσμή στο εργοστάσιο.
  • Τα στοιχεία και οι καταθέσεις τεχνικών αντικρούουν την υπερασπιστική του γραμμή, επισημαίνοντας ότι είχε ενημερωθεί.
Στη φυλακή θα οδηγηθεί αύριο, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», καθώς μετά την πολύωρη κατάθεσή του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στη μονάδα παραγωγής στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, καθώς από την έκρηξη πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη βραδινή βάρδια έχασαν τη ζωή τους.

Ο επιχειρηματίας δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, σχετικά με τα κενά ασφαλείας που έχουν εντοπιστεί τόσο στο εργοστάσιο που σημειώθηκε η έκρηξη, όσο και σε δύο ακόμα μονάδες που έχει στην ιδιοκτησία του, ακόμα μία στα Τρίκαλα και μία στη Λάρισα.

Ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέμεινε ιδιαιτέρως στην ύπαρξη οσμής επί μήνες στο εργοστάσιο, γεγονός για το οποίο εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει πολλάκις τους ανωτέρους τους. Ο ιδιοκτήτης, αφού δήλωσε συγκλονισμένος με τον θάνατο των πέντε υπαλλήλων του, φέρεται να παραδέχτηκε ότι γνώριζε για τις εν λόγω αναφορές, ωστόσο, υποστήριξε πως ήταν ασαφείς και το έμαθε καθυστερημένα.

«Δεν γνώριζα»

Όσο για τα υπόλοιπα ερωτήματα που του τέθηκαν επανειλημμένα, για τις παραλείψεις που εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους στα εργοστάσια και τα πορίσματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην πάνω από 1.000 σελίδες δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως «δεν γνώριζε».

Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης απολογίας του, ο επιχειρηματίας υποστήριξε πως διευθύνει μια μεγάλη εταιρία με τεράστιο τζίρο και δεν μπορεί να ασχολείται με τεχνικά και μηχανολογικά ζητήματα και πως για αυτά υπάρχουν συνεργάτες του, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους σε άδειες και πιστοποιητικά.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για τα εν λόγω ζητήματα, μένοντας πιστός στην υπερασπιστική του γραμμή πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα και πως υπεύθυνοι ήταν άλλοι. Προς ενίσχυση αυτού, της άγνοιάς του για τον κίνδυνο δηλαδή, ανέφερε και ότι στο εργοστάσιο πολλές φορές έπαιζαν τα ίδια του τα παιδιά.

Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, να μετακυλήσει τις ευθύνες δεν έπεισε ούτε τον ανακριτή, ούτε την εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή του και έτσι, αφού περάσει το σημερινό βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση των Τρικάλων, αύριο θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Η δική του κατάθεση έρχεται και σε αντιδιαστολή με τις έως τώρα καταθέσεις τεχνικών, τοπογράφων, υδραυλικών και μηχανικών, η πλειονότητα των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν πως για όσα έκαναν, όχι απλά ενημέρωναν τον ιδιοκτήτη, αλλά και πως όσες φορές επεσήμαναν λάθη και κενά στη διαδικασία, ο ίδιος τους προέτρεπε να προχωρήσουν με δική του ευθύνη.

Έκλεισε και δεύτερο εργοστάσιο - Προς αναστολή λειτουργίας και το τρίτο

Πάντως, τα στελέχη της Πυροσβεστικής προχωρούν σε εκτεταμένους ελέγχους και στα άλλα δύο εργοστάσια που διαθέτει ο ιδιοκτήτης στη Θεσσαλία, ένα ακόμα στα Τρίκαλα, σχεδόν 15 λεπτά από το μοιραίο εργοστάσιο και ένα στον νομό Λάρισας.

Ήδη, από τη μέχρι τώρα έρευνα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας, καθώς δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, αλλά ούτε και πιστοποιητικό ελέγχου πυροπροστασίας.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία και του τρίτου εργοστασίου στο Μακρυχώρι Λάρισας, καθώς παρόλο που λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

