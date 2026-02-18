«Βιολάντα»: Πάνω από 4,5 ώρες κράτησε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Αναμένεται η απόφαση δικαστή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του ή μη

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

«Βιολάντα»: Πάνω από 4,5 ώρες κράτησε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερες από 4,5 ώρες διήρκεσε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης φέρεται να δήλωσε πως δεν είχε καμία ενημέρωση για όσα καταγγέλλονται για το εργοστάσιο και πως είχε αναθέσει τα πάντα, εν είδη «λευκής επιταγής» σε συνεργάτες του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αυτή την ώρα, περί τις 18:30 το απόγευμα, συνεδριάζουν δικαστής και εισαγγελέας, προκειμένου να αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Παρά το κύμα αντιδράσεων και την κατακραυγή, τόσο στην κοινωνία των Τρικάλων, όσο και στα social media και στον Τύπο, σήμερα στα δικαστήρια βρίσκονταν και πάλι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, οι οποίοι συμπαρίστανται στον εργοδότη τους. Η παρουσία των εργαζόμενων έξω από το δικαστικό μέγαρο των Τρικάλων, προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς, που όταν είδαν μάλιστα να κρατούν πανό που αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», κάποιοι εξ αυτών... βγήκαν από τα ρούχα τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας γυναίκας, η οποία περνώντας από το σημείο, κατέβηκε από το αυτοκίνητό της κι επιτέθηκε φραστικά στους συγκεντρωμένους, λέγοντάς τους «Δεν ντρέπεστε λίγο - Πέντε νεκρές γυναίκες...»

Ο κ. Τζιωρτζιώτης κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για το αν πράγματι γνώριζε, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στις σωληνώσεις που διοχέτευαν προπάνιο στη γραμμή παραγωγής κι αν προχώρησε σε ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δικηγόροι του επιχειρηματία αναφέρθηκαν σε μηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007, ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2026, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη. Για όλα αυτά φέρεται οι δικηγόροι αντέκρουσαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του.

Λουκέτο στα εργοστάσια της επιχείρησης

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησε στην σφράγιση του τρίτου εργοστασίου της εταιρείας, εκείνου που βρίσκεται στο Μακρυχώρι, καθώς κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι στον υπόγειο χώρο των 300-400 τετραγωνικών μέτρων, δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα πυρασφάλειας.

Η λειτουργία του δεύτερου εργοστασίου της εταιρείας στα Τρίκαλα, διακόπηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς κρίθηκε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες κεντρικές τράπεζες αγόρασαν τον περισσότερο χρυσό το 2025;

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν δύσκολο να αναπνεύσουμε»: Γυναίκα περιγράφει τη στιγμή που χιονοστιβάδα έπληξε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

19:22LIFESTYLE

Σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι υπεβλήθη ο τραγουδιστής Χρήστος Δάντης

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος ως τουριστικός προορισμός στις αγορές της Ινδίας και της Κίνας

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Στα ημιτελικά ο "Γηραιός"

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καρέ-καρέ η ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στους Κουνάβους

19:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από την Ινδία: Ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Καθολική απεργία εργαζομένων στην ανακύκλωση - Καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας - Κατηγορήθηκε από αστυνομικό για βιασμό

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

18:51LIFESTYLE

Η Εύη Βατίδου καταγγέλει την τοποθέτηση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ μπροστά από το σπίτι της στη Μύκονο

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Ανακοινώθηκε sold out, κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη η ποινή που επιβλήθηκε σε άνδρα που οδηγούσε ασθενοφόρο μεθυσμένος

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόπειρα αρπαγής παιδιού σε σούπερ μάρκετ στη Νάπολη

18:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από καραμπόλα 30 οχημάτων στο Κολοράντο - 29 τραυματίες

18:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Χωρίς Μεϊτέ η προπόνηση του «Δικεφάλου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

19:22LIFESTYLE

Σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι υπεβλήθη ο τραγουδιστής Χρήστος Δάντης

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα το σκεφτόμουν δύο φορές» πριν πετάξω αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει αξιωματούχος

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Θανάσιμη η μάχη διαδοχής θείας - ανιψιάς - Τέλος με εκτελέσεις «βλέπουν» ειδικοί

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Αντώνης Μανιτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ