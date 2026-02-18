«Βιολάντα»: Πάνω από 4,5 ώρες κράτησε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Περισσότερες από 4,5 ώρες διήρκεσε η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης φέρεται να δήλωσε πως δεν είχε καμία ενημέρωση για όσα καταγγέλλονται για το εργοστάσιο και πως είχε αναθέσει τα πάντα, εν είδη «λευκής επιταγής» σε συνεργάτες του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αυτή την ώρα, περί τις 18:30 το απόγευμα, συνεδριάζουν δικαστής και εισαγγελέας, προκειμένου να αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Παρά το κύμα αντιδράσεων και την κατακραυγή, τόσο στην κοινωνία των Τρικάλων, όσο και στα social media και στον Τύπο, σήμερα στα δικαστήρια βρίσκονταν και πάλι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, οι οποίοι συμπαρίστανται στον εργοδότη τους. Η παρουσία των εργαζόμενων έξω από το δικαστικό μέγαρο των Τρικάλων, προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς, που όταν είδαν μάλιστα να κρατούν πανό που αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», κάποιοι εξ αυτών... βγήκαν από τα ρούχα τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας γυναίκας, η οποία περνώντας από το σημείο, κατέβηκε από το αυτοκίνητό της κι επιτέθηκε φραστικά στους συγκεντρωμένους, λέγοντάς τους «Δεν ντρέπεστε λίγο - Πέντε νεκρές γυναίκες...»

Ο κ. Τζιωρτζιώτης κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για το αν πράγματι γνώριζε, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στις σωληνώσεις που διοχέτευαν προπάνιο στη γραμμή παραγωγής κι αν προχώρησε σε ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δικηγόροι του επιχειρηματία αναφέρθηκαν σε μηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007, ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2026, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη. Για όλα αυτά φέρεται οι δικηγόροι αντέκρουσαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του.

Λουκέτο στα εργοστάσια της επιχείρησης

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησε στην σφράγιση του τρίτου εργοστασίου της εταιρείας, εκείνου που βρίσκεται στο Μακρυχώρι, καθώς κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι στον υπόγειο χώρο των 300-400 τετραγωνικών μέτρων, δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα πυρασφάλειας.

Η λειτουργία του δεύτερου εργοστασίου της εταιρείας στα Τρίκαλα, διακόπηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς κρίθηκε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

