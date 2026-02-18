Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Ανακοινώθηκε sold out, κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο των play offs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη (18/2, 22:00) τη γερμανική ομάδα στο φαληρικό γήπεδο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη νοκ άουτ φάση των play-offs της διοργάνωσης.

Μέσω ανάρτησης στα social media, οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν πως τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα το «Γ. Καραϊσκάκης» να είναι sold out για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

