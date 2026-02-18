Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Το πρώτο βήμα σε μία απαιτητική αποστολή στο Champions League

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» στρέφονται οι προβολείς, καθώς το φαληρικό γήπεδο θα φιλοξενήσει τη «μάχη» Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play offs του Champions League.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Το πρώτο βήμα σε μία απαιτητική αποστολή στο Champions League
Τα… γιορτινά του θα βάλει για μία ακόμα φορά το «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς έπειτα από σχεδόν ένα μήνα θα φιλοξενήσει και πάλι παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, αυτό θα γίνει με τους ίδιους, ακριβώς, «μονομάχους». Τον Ολυμπιακό και την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Συγκεκριμένα, στις 20 Ιανουαρίου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 των Γερμανών για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ακολούθησε το «διπλό» στο Άμστερνταμ και έπειτα από την κλήρωση των play offs, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αναμετρηθεί και πάλι με τις «ασπιρίνες».

https://www.instagram.com/reel/DU3qytNEpwb/

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το εν λόγω ματς αποτελεί τον… οδηγό για τον Ολυμπιακό στον αγώνα της Τετάρτης (18/02), αν και άπαντες στον Πειραιά γνωρίζουν πως η αποστολή τους είναι ιδιαιτέρως απαιτητική. Ειδικά από την στιγμή που οι Γερμανοί έχουν φτιάξει ένα εξαιρετικό σερί 6 νικών, μετά την ήττα τους στο Φάληρο, αλλά και οι νταμπλούχοι Ελλάδας βρίσκονται σε κάμψη με μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα ματς, αλλά και δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

Χωρίς απουσίες

Το ευχάριστο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ο Λορέντζο Πιρόλα ήταν ο τελευταίος που επέστρεψε σε αποστολή και δεν αποκλείεται να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα, στο πλευρό του Παναγιώτη Ρέτσου.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

https://www.instagram.com/p/DU3pt6aDvcs/

Με προβλήματα οι Γερμανοί

Με σημαντικές απουσίες ταξίδεψε η αποστολή της Μπάγερ στον Πειραιά. Εκτός πλάνων του Κάσπερ Χιούλμαντ έχουν τεθεί οι Μπεν Σεγκίρ, Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα. Ο πρώτος τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του Κόπα Άφρικα, ενώ ο Ολλανδός τερματοφύλακας είναι εκτός από τον Ιανουάριο με πρόβλημα στο γόνατο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Νιγηριανό εξτρέμ.

https://www.instagram.com/p/DU3A_dGDPYr/

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος, κατηγορίας Elite, Ζοάο Πινέιρο. Ο 38χρονος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μάια. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι, επίσης Πορτογάλοι, Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για το βράδυ της Τετάρτης (18/02) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το ματς Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD και το MEGA.

