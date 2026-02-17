Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε εύστοχοι όπως στο πρώτο ματς»

Την… ευχή του ο Ολυμπιακός να είναι το ίδιο εύστοχος, όπως ήταν και πριν από μερικά βράδια στον αγώνα της League Phase κόντρα στην Λεβερκούζεν εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε εύστοχοι όπως στο πρώτο ματς»
Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στις «ασπιρίνες» για τα play offs του Champions League και στάθηκε στα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα του, αλλά τη πρόσφατη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής μίλησε για:

Το αήττητο της Λεβερκούζεν και αν έχει το κλειδί της επιτυχίας: «Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αυτοί είναι που παίζουν. Θα είναι διαφορετικό ματς, ακόμη και με ίδιους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε την ίδια ένταση και θέληση. Θέλουμε να πάνε τα πράγματα το ίδιο καλά. Χρειάζεται και τύχη, να είμαστε εύστοχοι και όχι οι αντίπαλοι».

Τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία: «Γνωρίζουν και αυτοί για εμάς».

Την συνάντηση στον Ρέντη: «Μου κάνει εντύπωση πώς γνωρίζουν όλοι όλες τις λεπτομέρειες, δεν μου αρέσει καθόλου που ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες, υπάρχει συζήτηση όχι κάτι να διορθώσουμε».

Τους τραυματίες: «Είμαστε όλοι διαθέσιμοι, έτοιμοι να παίξουν εκτός απροόπτου, το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Την πορεία στο Champions League: «Νιώθω ότι έχουμε κάνει καλό Champions League, έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, το γεγονός ότι βρισκόμαστε 18οι έχοντας μπροστά ομάδες με τεράστιο μπάτζετ. Από εδώ και πέρα θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε καλά την προηγούμενη φορά, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται σε καλή περίοδο, που έχει νικήσει όλα τα τελευταία παιχνίδια. Είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, ότι κερδίσαμε την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουμε ή ότι θα χάσουμε».

Το τραγούδι του κόσμου με το όνομά του στην πρώτη βόλτα του στον αγωνιστικό χώρο: «Δεν το κάνω για να τραγουδάνε το όνομά μου, το κάνω παντού. Μπορεί να δίνω την εντύπωση, αλλά δεν το κάνω γι’ αυτό. Τους ευχαριστώ πολύ».

Το κομμάτι της ευστοχίας: «Είναι σημαντική η ευστοχία έχουμε δει να παίζουμε με ομάδες που έχουν λιγότερη κατοχή και σκοράρουν. Ενώ εμείς πλησιάζουμε αρκετές φορές στην εστία και δεν σκοράρουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να είμαστε το ίδιο εύστοχοι, όπως στο πρώτο παιχνίδι. Σου δίνει την ασφάλεια και την ηρεμία να συνεχίζεις να προσπαθείς».

