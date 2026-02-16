Champions League: Αυτός «σφυρίζει» το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (28/2) στο Καραϊσκάκης τη Λεβερκούζεν (18/02, 22:00) στην πρώτη μάχη με φόντο τη φάση των «16» του Champions League.

Τη Δευτέρα (16/02) η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων με τον αγώνα των «ερυθρολεύκων» με τη γερμανική ομάδα να τη διευθύνει ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο.