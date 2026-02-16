Ολυμπιακός: Στου Ρέντη ο Μαρινάκης, έκτακτη σύκεψη με Μεντιλίμπαρ και ποδοσφαιριστές

Εξελίξεις αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τη γκέλα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η ομάδα του Πειραιά το τελευταίο διάστημα δεν παίζει καθόλου καλά, με αποκορύφωμα το "Χ" με την ομάδα της Λειβαδιάς και μάλιστα λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.

Η ενόχληση του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι έκδηλη με τον Πρόεδρο της ομάδας να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στου Ρέντη για να μιλήσει σε παίκτες και προπονητές.