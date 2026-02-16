Μαρινάκης: «Κάντε τα πάντα για το πρωτάθλημα» - Το μυθικό πριμ και όσα είπαν Ρέτσος, Μεντιλίμπαρ

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και τόνισε στους παίκτες της ομάδας ότι πλέον περιμένει το απόλυτο στα εναπομείναντα παιχνίδια του πρωταθλήματος. 

Μαρινάκης: «Κάντε τα πάντα για το πρωτάθλημα» - Το μυθικό πριμ και όσα είπαν Ρέτσος, Μεντιλίμπαρ
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των ερυθρόλευκων το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2 και τα είπε με τους παίκτες και τους προπονητές, ζητώντας το απόλυτο στα εναπομείναντα παιχνίδια και τάζοντας ένα υψηλό πριμ σε περίπτωση που τα καταφέρουν.

«Ήρθα σήμερα εδώ για να σας κοιτάξω στα μάτια, να έχουμε μια ειλικρινή κουβέντα και να συζητήσουμε δυο τρία πράγματα γιατί ο πάνω από όλα είναι ο Ολυμπιακός.

Αφορμή είναι τα τελευταία παιχνίδια που τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Στενοχωρήθηκα κι εγώ και όλος ο κόσμος που αγαπάει τον Ολυμπιακό και πρέπει να καταλάβετε ότι ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής για εμάς τους γαύρους.

Στο Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινήσαμε στραβά, αλλά με πάθος, συγκέντρωση, με ποιότητα, το γυρίσαμε στα τελευταία τρία ματς και μάλιστα με τα δυο εκτός! Και συνεχίζουμε και έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με μια σπουδαία ομάδα, τη Λεβερκούζεν.

Έτσι θέλω να κάνετε και στο Πρωτάθλημα. Θέλω 5 νίκες και να μπούμε στα πλέι οφ με ψυχολογία νικητή! Είστε οι καλύτεροι, έχετε τον καλύτερο προπονητή, κάντε πέντε νίκες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πάρουμε το Πρωτάθλημα. Όλοι πρέπει να πιστέψουμε ότι στο τέλος της σεζόν θα είμαστε Πρωταθλητές. Οι παίκτες, οι προπονητές, τα ball boys, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, οι κηπουροί και όλοι όσοι έχουν την ευλογία να βρίσκονται στον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Αυτή τη στιγμή έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών και τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία ρόστερ όλων των εποχών. Τρία πρωτοκλασάτα σέντερ φορ (Ελ Κάμπι, Ταρέμι, Κλέιτον) Τρια τοπ εξτρεμ (Ζελσον, Ποντένσε, Αντρέ Λουίς) χαφ τεράστιας κλάσης με τον Έσε, τον Τσικίνιο, τον golden boy του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τον Μουζακίτη. Έχουμε τον Κωνσταντή, έναν από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη, τον Ρέτσο που πλέον πανευρωπαϊκά θεωρείται ελίτ αμυντικός και τον Πιρόλα, τον αρχηγό της Σκουάντρα Ατζούρα, μια τεράστια ελπίδα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Έχουμε τον Ροντινέι, τον Ορτέγα, τον Κοστίνια, παίκτες μεγάλης αξίας που έγραψαν και θα γράψουν ιστορία!

Παίκτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Ξέρετε ότι τον Γενάρη έφυγαν δυο παίκτες γιατί ήθελαν να φύγουν, αφού δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Και φέραμε τον καλύτερο εξτρέμ του πρώτου εξαμήνου στην Πορτογαλία, Αντρέ Λουίς και τον αρχισκόρερ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος Κλέιτον.

Είχα προσφορές κοντά στα 20 εκατομμύρια για τον Αντρέ από Γουλβς και Μπενφίκα και για τον Κλέιτον πάνω από δέκα από τα Εμιράτα. Όμως εγώ ήθελα να δυναμώσει ο Ολυμπιακός. Ξέρετε, τα 30-35 εκατομμύρια, αυτά είναι το μπάτζετ μια μεγάλης ομάδας μπάσκετ από τις ελίτ της Ευρωλίγκας!

Ο Μέντι θέλει ένα κλειστό οικογενειακό γκρουπ. Ξέρει ότι θα ικανοποιούσαμε κάθε του επιθυμία στις μεταγραφές. Αλλά εμπιστεύεται εσάς. Και συμφωνώ μαζί του για τον αριθμό των ποδοσφαιριστών και το ρόστερ. Και δε με νοιάζει τι λέει ο καθένας από την στιγμή που ο προπονητής, ο Ντάρκο, ο Κριστιάν, όλοι εσείς είστε ικανοποιημένοι.

Και όλα τα πληρωμένα τρολάκια και δημοσιογράφους «λογιστές» (όλοι δήθεν Ολυμπιακοί) -από κέντρα πολύ γνωστά σε εμάς (τους ξέρουμε όλους με ονοματεπώνυμα)- που κάνουν κριτική σε εμένα, στον προπονητή και σε εσάς, δε μας αγγίζουν, δε μας αφορούν!

Σας ξαναλέω, εγώ σας στηρίζω, εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για όλους και στο τέλος εμείς θα είμαστε πρωταθλητές!

Εμείς ξέρουμε τι σχέση έχουμε, είμαστε οικογένεια και ξέρετε καλύτερα από όλους ότι για μένα, ο Ολυμπιακός είναι πάθος είναι μια μεγάλη αγάπη!

Και σας ξαναλέω: Δώστε τα όλα. Δύσκολες μέρες ξαναήρθαν πρόπερσι, πέρυσι και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι το γυρίσαμε και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ το γυρίσαμε! Ξέρουμε να το γυρίζουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές. Όταν το γυρίσατε με Άγιαξ και Λεβερκούζεν, δεν μπορεί να μην το γυρίσετε με ελληνικές ομάδες στα υπόλοιπα ματς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδειακός, αύριο ο Παναιτωλικός ή ο ΟΦΗ, όλοι οι κατώτεροι αντίπαλοί μας, μας έχουν διαβάσει, θα παίζουν κλειστά δυνατά πίσω, αλλά εσείς πρέπει να βρείτε τον τρόπο να φτάσουμε στα γκολ, στις νίκες. Θέλω να παίζετε με πάθος, συγκεντρωμένοι κάθε παιχνίδι και με μεγάλη ένταση. Και δε θέλω άλλη ένταση στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα. Θέλουμε όλοι να είμαστε στο Champions League, εκεί ανήκουμε, αλλά ο δρόμος για να φτάσεις εκεί είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και η κατάκτησή του!

Είστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς, στο χέρι μας είναι και μόνον στο χέρι μας, εμείς θα νικήσουμε, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα!

Σας ξαναλέω: Είμαστε νικητές και γεννημένοι πρωταθλητές!

Εκ μέρους των παικτών μίλησε ο Παναγιώτης Ρέτσος ο οποίος τόνισε: «Θα το γυρίσουμε. Κι εμείς σε κοιτάζουμε πάντα στα μάτια και ξέρουμε ότι στα δύσκολα πάντα είσαι εδώ να μας στηρίξεις. Θα τα δώσουμε όλα και θα είμαστε Πρωταθλητές. Θέλω να πω για όποια κριτική γίνεται ότι πολλές φορές γίνεται από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο. Πέρσι ήμασταν χειρότεροι στη Λιβαδειά και με ένα σουτ του Μούζα στο τέλος νικήσαμε. Φέτος αν είχαμε λίγη τύχη θα περνούσαμε πολύ πιο εύκολα αλλά σκοντάψαμε. Εμείς όμως παρά την τύχη που δεν είχαμε, θα παλέψουμε, θα πιέσουμε και θα το γυρίσουμε. Δε θυμάμαι ποτέ καλύτερο γκρουπ παικτών, πιο ενωμένο και με τόσο καλές προσωπικότητες. Θα τα δώσουμε όλα!»

Από την πλευρά του ο Ποντένσε είπε: «Έχει δίκιο ο Πάνος. Τεχνικά έχουμε παίξει καλύτερα από παλιά, δηλαδή με την ΑΕΚ και Λεβαδειακό ήμασταν καλύτεροι από πέρυσι, αλλά πέρυσι νικήσαμε και φέτος ισοπαλία. Είμαστε πολύ καλά τακτικά, αλλά μας λείπει η λεπτομέρεια και θα τη βρούμε, είμαστε ενωμένοι και θα το γυρίσουμε».

Και ο Τζολάκης και ο Ταρέμι συμφώνησαν με τον Ρέτσο και τον Ποντένσε.

Ο Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε: «Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός από τη φύση του πρέπει να κατακτά τίτλους. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και έτσι τον αντιμετωπίζουν όλοι. Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει και την έχω σε όλη μου την αθλητική ζωή. Έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και θα κάνουμε μαζί ακόμα περισσότερα!! Είμαστε ενωμένοι, περισσότερο από ποτέ, θέλουμε και κυρίως μπορούμε να το γυρίσουμε! Και πιστεύω ξεκάθαρα ότι εμείς θα είμαστε Πρωταθλητές!»

Στο τέλος ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοίνωσε ίσως το μεγαλύτερο μπόνους που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνική ομάδα για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και ένα έξτρα μεγάλο ποσό μπόνους για 5 νίκες στα εναπομείναντα 5 ματς της κανονικής περιόδου. Και τόνισε ότι δεν του ζητήθηκε, το προσφέρει γιατί πιστεύει στους ποδοσφαιριστές και στην επίτευξη των στόχων!

