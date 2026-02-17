Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Χωρίς απουσίες για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Λεβερκούζεν το βράδυ της Τετάρτης (18/02) στις 22:00 για την ενδιάμεση φάση του UEFA Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά προπονήθηκε κανονικά στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή για τη γερμανική ομάδα.

Ο Βάσκος προπονητής δεν αντιμετωπίζει απουσίες και θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, διασφαλίζοντας πλήρη ετοιμότητα για τη σημαντική αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

